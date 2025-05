Was bedeutet Clair Obscur: Expedition 33? Wir erklären euch den außergewöhnlichen Namen des Spiels

Wir erklären euch, was der Name Clair Obscur bedeutet.

Falls ihr gerade großen Spaß am Spielen von Clair Obscur: Expedition 33 habt, euch aber durchweg die Frage umtreibt, was der französische Name eigentlich bedeutet, dann wollen wir euch in diesem Artikel aufklären.

Das bedeutet Clair Obscur ins Deutsche übersetzt

Was es mit der Expedition 33 rund um Maelle und Gustave auf sich hat, das hat euch bereits der Prolog verraten. Wofür Clair Obscur steht, ist jedoch weniger offensichtlich.

Eine direkte Übersetzung aus dem Französischen ergibt an dieser Stelle allerdings wenig Sinn, was schlicht daran liegt, dass der Begriff selbst eine Übersetzung des italienischen Kunstbegriffs "Chiaroscuro" ist. Die Frage ist also vielmehr, was bedeutet Chiaroscuro?

Laut der Seite Zeichenfabrik bedeutet der Kunstbegriff Folgendes:

"Chiaroscuro - oder Helldunkel auf Deutsch - bezeichnet eine Technik in der Grafik und Malerei, die starke Licht-Schatten-Effekte simuliert, um den im Bild dargestellten Raum, sowie Figuren und Objekte zu modellieren."

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Autoplay

Der Stil wurde vor allem im Barock von Künstlern wie Rembrandt oder auch Leonardo da Vinci genutzt, um durch eine erzeugte Tiefenwirkung dramatische Effekte darzustellen, die zur Theatralik der damaligen Zeit passten.

Um euch den Stil zu verdeutlichen, hier ein Selbstporträt von Rembrandt:

Ein Selbstporträt von Rembrandt van Rijn, besser bekannt als Rembrandt, das den Licht-Schatten-Effekt des Chiaroscuro verdeutlicht.

Wie das Spiel den Namen spiegelt

Dass Clair Obscur deutliche Referenzen an die Malerei beinhaltet, wird schnell klar. So macht ihr schnell Bekanntschaft mit The Paintress (Malerin), die alljährlich eine neue Zahl auf den unheilvollen Monolithen zeichnet. Aber auch sonst bezeichnen Gustave und Co. die Spielwelt öfter als Leinwand.

Noch passender erscheint der Name Clair Obscur jedoch, wenn wir die Geschichte selbst betrachten, in der sich Licht und Schatten beziehungsweise düstere und fröhliche Momente regelmäßig aneinanderreihen.

Zwischen Witz und Tragik: Macht beispielsweise Esquie in der einen Sekunde noch seine Späße mit uns, indem er uns auf die Suche nach seinem Stein schickt und so die Stimmung aufheitert, kann es bereits in der nächsten Sekunde zu einer herzzerreißenden Wendung kommen.

Oder nehmen wir als weiteres Beispiel die nahezu kindliche Begeisterung von Lune für die Gestrale, die Augenblicke später komplett verblassen und sich tiefe Melancholie breitmacht.

Jetzt, wo ihr die Bedeutung hinter dem Namen Clair Obscur kennt, findet ihr den Begriff passend oder hättet ihr euch für einen anderen Spielnamen entschieden? Falls ja, lasst doch mal hören!