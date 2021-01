Cyberpunk 2077 - Diese Stars aus dem echten Leben trefft ihr in Night City

CD Projekt Red ist für seine versteckten Easter-Eggs und Anspielungen auf reale Personen oder andere Videospiele bekannt. Wer erinnert sich nicht in Witcher 2 an den armen Assassinen, der mit gebrochenem Genick neben einem Heuhaufen liegt.

Cyberpunk 2077 führt diese Tradition fort und strotzt nur so vor Anspielungen, Easter-Eggs und Cameos von bekannten Personen. Die interessantesten haben wir für euch zusammengetragen.

Hideo Kojima

Der Vater der Metal Gear Reihe und kreative Kopf hinter Death Stranding ist selbst für die Cameos in seinen Spielen bekannt. Ihr trefft den japanischen Gamedesigner in der ersten großen Mission des Spiels: The Heist.

Wenn ihr mit Jackie das Hotel betretet, habt ihr die Gelegenheit, einen Abstecher zur Bar zu machen. In einer Ecke davon werdet ihr einen Mann namens Oshima entdecken, der seinen Begleitern auf japanisch seine Vision für ein neues Videospiel kundtut. Er hört sich sogar einen Pitch zu einem Spiel an, wenn ihr ihn ansprecht.

GLaDOS

Im Genre des Cyberpunk sind durchdrehende KI's keine Seltenheit. Daher ist ein Auftritt der aus den Portal spielen bekannten GLaDOS nicht nur witzig, sondern auch passend.

Wenn ihr zu Beginn des zweiten Kapitels in der Garage zum ersten Mal in euer Auto steigt, werdet ihr eine unerfreuliche Begegnung mit einem der Delamain Taxis haben. Dies startet eine der größeren Nebenquests in Cyberpunk 2077, bei der ihr die gespaltene Persönlichkeit der Delamain-KI einfangen müsst. Eine wird dabei von Ellen McLain gesprochen, der Stimme von GLaDOS. Ob ihr für euren Fund einen Kuchen erhaltet, müsst ihr allerdings selbst herausfinden.

Grimes

Die kanadische Sängerin und Musikproduzentin hat mit der Musikerin Lizzy Wizzy einen eigenen Charakter in Night City bekommen. Ihr entdeckt sie nicht nur auf Plakaten, sondern trefft sie auch in ihrer eignen Nebenquest.

Lizzy kontaktiert euch, um sie im No-Tell-Motel zu treffen und für sie ihren untreuen Freund zu überwachen. Je nach euren Entscheidungen kann die ganze Situation jedoch ziemlich eskalieren. Seid also vorsichtig.

Alanah Pearce

Die YouTuberin, die zuvor schon bei IGN und Rooster Teeth gearbeitet hat und seit kurzem als Autorin bei Sony Santa Monica arbeitet, hat einen kleinen Auftritt im Spiel. Ihr findet sie, falls ihr den Lebensweg des Nomaden eingeschlagen haben solltet.

Wie bei den anderen Lebenswegen auch, bekommt ihr so um Stufe 20 herum einen Anruf, der die kleine Sidequest startet. Als Nomade versucht ihr dabei euer altes Auto zurück zu bekommen. Wenn ihr es auf einem Schrottplatz vor der Stadt ausfindig machen könnt, werdet ihr dabei auch Alanahs Charakter begegnen.

CohhCarnage

CohhCarnage ist einer der größten und beliebtesten Streamer auf Twitch.

Ihr begegnet seinem Alter-Ego Garry schon früh im Spiel. Er steht vor Misty's Laden, hinter dem ihr auch Viktors Werkstatt findet. Garry wird euch mit allerlei interessanten Verschwörungstheorien versorgen, wenn ihr ihm zuhört.

Cameos aus Deutschland

Auch deutsche YouTuber sind in Cyberpunk vertreten. Bei einer Nebenquest in Watson trefft ihr auf ein Vater-Sohn-Gespann, die zweifelhafte Braindances produzieren. Beide werden gesprochen von Gronkh und HandofBlood. Peter von PietSmiet könnt ihr auf einem Plakat entdecken. Und vielleicht lauft ihr zufällig auch Maxi Gräff über den Weg, der Marketing Communications Managerin für Xbox und ehemaligen Gamestar Redakteurin. Es gibt also viel zu entdecken.

Einige der hier vorgestellten Charaktere trefft ihr nur in den fantastischen Nebenquests von Cyberpunk 2077. Welche uns besonders gut gefallen haben, erfahrt ihr hier:

7 3 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Diese 5 Nebenquests dürft ihr nicht verpassen!

Sind euch auch bekannte Gesichter oder Stimmen im Spiel begegnet? Und nein, Keanu Reeves zählt nicht.