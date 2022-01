Cyberpunk 2077-Fans erstellen Dating-Sim und CD Projekt Red liebt sie

In Cyberpunk 2077 gab es viele interessante Charaktere, von denen viele Fans gerne mehr gesehen hätten. Doch von den vielen NPCs, die im Spiel vorkommen, können nur vier davon eine Romanze mit dem spielbaren Charakter V eingehen.

Je nach Geschlechterwahl beschränkt sich die Auswahl sogar nur auf zwei Romanzen. Doch wer schon immer einmal andere Charaktere wie Johnny Silverhand, Goro Takemura, Victor Vektor und Sandayu Oda daten wollte, hat nun die Möglichkeit dazu.

Bei Cyberbang 2069 ist der Name Programm

Ambitionierte Cyberpunk 2077-Fans haben eine Dating-Sim namens Cyberbang 2069 auf die Beine gestellt. In dieser Visual Novel können verschiedene männliche Charaktere aus dem Cyberpunk 2077-Universum gedatet werden, was im eigentlichen Spiel nicht ging.

In der aktuellen Version kann bislang leider nur die Gunst von Sandayu Oda gewonnen werden, doch im Spiel sind schon Demo-Versionen zu Johnny Silverhand, Goro Takemura und Victor Vektor enthalten. Wie die aussehen, könnt ihr im folgenden Video sehen:

Wann kommt die Vollversion? Cyberbang 2069 soll mit allen möglichen Dating-Optionen im Sommer 2022 erscheinen. Ein genaues Release-Datum sind uns die Entwickler von Triple Thirst noch schuldig.

Für diejenigen, für die das Spiel etwas zu "pikant" ist, hat das Entwicklerteam sogar eine weitere Version entwickelt: Es gibt eine "NSFW" und eine "SFW"-Version.

Wie ihr an die vier Romanzen in Cyberpunk 2077 kommt, erfahrt ihr im GamePro-Guide:

CD Projekt Red erteilt Erlaubnis

Und was sagt CD Projekt Red dazu? Da die Visual Novel auf Cyberpunk 2077 basiert, hat das Entwicklerteam bei den Verantwortlichen nachgefragt, ob es für sie in Ordnung wäre, wenn Cyberbang 2069 erscheint. Tatsächlich hat das polnische Entwicklerstudio die Erlaubnis erteilt, dass das Fan-Projekt das Licht der Welt erblicken darf.

Einige Mitglieder von CD Projekt Red sind sogar sehr angetan von Cyberbang 2069. Patrick K Mills, ein Quest-Designer von Cyberpunk 2077, schreibt, dass er die Visual Novel cool findet und wie sehr er die Fans des Sci-Fi-Rollenspiels liebt.

Was kostet das Spiel? Die Dating-Sim ist völlig kostenlos. Wer einmal einen Blick in die Visual Novel wagen möchte, kann sie sich auf itch.io herunterladen.

Was haltet ihr von der Dating-Sim? Welchen Cyberpunk 2077-Charakter würdet ihr gerne mal daten?