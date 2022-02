Cyberpunk 2077-Update 1.5 erweitert Romanzen: Diese intimen Momente sind neu

Der langersehnte Patch1.5 für Cyberpunk 2077 ist da und bringt nicht nur die Next Gen-Upgrades, sondern unter anderem auch neuen Schwung in Vs Liebesleben. Zu den neuen Inhalten gehören nämlich kleine aufregende Momente, die dafür sorgen sollen, dass sich Beziehungen im Open World-Spiel künftig intimer und authentischer anfühlen. Was es damit genau auf sich hat, verraten wir euch hier.

Neue Interaktionen und mehr: So erweitert Cyberpunk 2077 die Romanzen

Darum geht es: Fans, die sich wieder nach Night City aufmachen, seit das Update am 15. Februar live ging, entdecken mehr und mehr inhaltliche Änderungen. Dazu gehören auch die bereits erwähnten kleinen Erweiterungen der Romanzen.

Hüllenlose Fotos: Die aufsehensergendste bereits bekannte Neuerung dürfte ein Nacktfoto sein, das Panem im Lauf einer Text-Konversation an V sendet. Ein Fan hat dieses neue Detail entdeckt und auf Reddit geteilt.

Chat mit Judys Großmutter: Doch das ist nicht die einzige Erweiterung. Ein ganz anderes Detail hat ein weiterer Cyberpunk 2077-Fan auf Reddit geteilt. Dabei handelt es sich um eine ganz andere Art von Erneuerung: Wir können nun eine Text-Konversation mit Judys Großmutter führen, in der es um die Beziehung geht.

Hier bekommt ihr außerdem alle weiteren Infos zum neuen Update:

War das schon alles? Bestimmt nicht, denn in den offiziellen Patch Notes lautet ein Punkt:

Erweiterte Romanzen mit Panam, Kerry, River und Judy, mit neu zugefügten Nachrichten und Interaktionen.

Wir können also davon ausgehen, dass Fans bald noch weitere Entdeckungen machen werden. Gamespot.com berichtet zudem davon, dass das Entwicklerteam sich bereits in einem Livestream dazu geäußert habe, dass die neuen Details dafür sorgen sollen, dass Romanzen sich realistischer anfühlen. Dazu gehöre auch, dass manche Love Interests morgens neben V aufwachen können.

Habt ihr schon neue Details an den Romanzen entdeckt und findet ihr, kleine Neuerungen könnten ihnen guttun, um realistischer zu wirken?