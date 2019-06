Cyberpunk 2077-Fans wollen Keanu Reeves' E3-Auftritt als Trophäe

Auch wenn Umfang und Inhalt der Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 2019 mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurden, scheint sich die Welt bei einer Sache doch einig zu sein: Keanu Reeves' Auftritt war super. Der Darsteller war für Cyberpunk 2077 vor Ort, in dem er den Charakter Johnny Silverhand verkörpert.

Atemberaubende Vorstellung

Die wenigen Minuten, in denen er auf der Bühne stand, sind vielen Fans in Erinnerung geblieben. Symbolisch dafür steht seine Reaktion auf den Zuruf eines Fans im Publikum. Dieser schrie "You're Breathtaking" (dt.: Du bist atemberaubend) zu Reeves. Der konterte daraufhin ebenfalls mit einem "You're Breathtaking" zurück. Seine Reaktion ist seitdem Ursprung unzähliger Memes geworden.

Doch die Begeisterung für den kleinen Moment geht noch weiter. Der YouTuber Skill Up schlug auf Twitter vor, dass die Platin-Trophäe von Cyberpunk 2077 "You're Breathtaking" heißen sollte. Die Idee konnte auf Reddit mittlerweile über 50.000 positive Stimmen für sich gewinnen und es gibt sogar eine Online-Petition mit aktuell 10.000 Unterschriften, die genau das von CD Projekt Red fordert.

Alternativ zur Platin- bzw. 100%-Trophäe könnten auch andere Momente mit dem entsprechenden Erfolg gewürdigt werden. Anbieten würde sich zum Beispiel die erste Begegnung mit Reeves' Charakter.

Wie reagiert CD Projekt Red auf den Vorschlag?

Auch wenn es keine offizielle Ankündigung oder Bestätigung gibt, ist die Idee bei den Entwicklern angekommen. QA Lead Lukasz Babiel hat auf Twitter reagiert und will "versuchen ein paar Leute zu überzeugen".

Cyberpunk 2077

Unsere Highlights von der neuen Gameplay-Demo

Ob das Vorhaben am Ende gelingt, erfahren wir spätestens am 16. April 2020. Dann erscheint Cyberpunk 2077 für PS4, Xbox One und PC.

Cyberpunk 2077 - Screenshots ansehen