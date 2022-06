Cyberpunk 2077 lässt mich mit dieser Auto-Mod endlich auf Blade Runner machen

Ein bisschen Dreck, etwas Dystopie und eine raue Gesellschaft sind Dinge, die ich mir nicht nur gerne in Spielen, sondern auch in Filmen gebe. Ganz vorne mit dabei: Blade Runner. Da ich 1982 Harrison Ford aber noch nicht dabei zusehen konnte, wie er die Vorteile fliegender Autos genießt, war es ein anderer Film, der mir das zukünftige Wunder der Automobiltechnik näherbrachte.



Kaum eine Film-Szene ist mir so gut im Kopf geblieben, wie die aus Das fünfte Element, in der Leeloo (Milla Jovovich) von einem Hochhaus springt und direkt ins fliegenden Taxi von Korben Dallas (Bruce Willis) kracht. Ich sag nur “Big Bada Boom”. Was folgte war meine Begeisterung für Blade Runner 2049 und mit Cyberpunk 2077 der Wunsch, in Night City eben mit solche einem Gefährt selbst durch die Lüfte zu düsen – was am Ende leider nichts wurde.



Aber ein Hoch auf die Mod-Community, die den Spaß mit der Let There Be Flight-Mod Wirklichkeit werden lässt. Ich kann zwar gut verstehen, dass CD Projekt Red sich gegen diese Art der Fortbewegung entschieden hat – immerhin kann das die angestrebte Gameplay-Erfahrung aushebeln – aber als Mod, um mich ein wenig wie in Blade Runner und Das Fünfte Element zu fühlen? Da bin ich bin sowas von dabei.