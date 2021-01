Cyberpunk 2077: Modder stellen gestrichene Romanzen wieder her

Haben euch die wenigen Beziehungs-Möglichkeiten in Cyberpunk 2077 enttäuscht? Dann solltet ihr eventuell euer Spiel modifizieren, um einige potenzielle Partner*innen aus dem Keller zu holen, die ursprünglich von den Entwicklern gestrichen wurden. Laut Fans auf Reddit ist es ziemlich einfach, die Dateien des Rollenspiels zu manipulieren, um so diverse gekürzte Inhalte zu reaktivieren. Neben den Sexualpartnern, betrifft das auch Items, Areale und Missionen.

Wenig Herz in Night City

Cyberpunk 2077 ist in vielen Bereichen nicht das Spiel, von dem uns CD Projekt Red über die Jahre erzählt hat. Dazu zählen auch die Möglichkeiten, mit NPCs eine Romanze einzugehen. Von vielen Optionen war hier die Rede, egal ob Spieler*innen einen One-Night-Stand oder eine Beziehung suchen. Davon übrig geblieben sind vier NPCs, von denen wir pro Spieldurchlauf nur einen daten können, und vier Prostituierte.

Sexuelle Ausrichtungen werden aufgehoben: Mit welchen der vier NPCs ihr anbandeln könnt, hängt von eurem Geschlecht und eurer sexuellen Orientierung ab. Auf Reddit hat ein Nutzer demonstriert, dass das nicht immer der Fall war. Beispielsweise ist für Judy, die ihr eigentlich nur als Frau daten könnt, ein kompletter Dialog für eine heterosexuelle Beziehung im Code vorhanden. Das selbe gilt für River, mit dem ihr dank eines Mods auch als Mann flirten könnt.

Vielleicht ist es aber auch besser so, wie es ist. Schon in The Witcher 3 waren die Sex-Szenen eher Momente zum Fremdschämen, als erotische Kunstwerke. Ohnehin ist es immersiver, wenn NPCs eine feste Persönlichkeit, inklusive sexueller Vorlieben haben, anstatt sich den Wünschen der Spieler*innen anzupassen.

Weniger ist manchmal eben mehr. Ob das auch der Grund für die vielen gestrichenen Inhalte in Cyberpunk 2077 ist? Vermutlich hat CD Projekt Red am Ende der Produktion einfach die Zeit gefehlt, sie ordentlich zu implementieren. Dank der Mods können wir nun aber selbst mit den Daten herumspielen.

So schaltet ihr alle Romanzen frei

Wie ihr alle möglichen Romantik-Optionen in Cyberpunk 2077 freischaltet, und welche Voraussetzungen ihr dafür mitbringen müsst, erklären wir euch in unserem ausführlichen Guide. Egal ob Judy, Panam, River oder Kerry: Wir sagen euch, wie ihr die Herzblätter von euch überzeugt.

Wie fandet ihr die Romanzen in Cyberpunk 2077?