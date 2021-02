Im Laufe der letzten Wochen entdeckten Fans einige versteckte Easter Eggs in Cyberpunk 2077. Viele dieser Anspielungen und lustigen Momente blieben den meisten Spieler*innen nach dem ersten Durchlauf wohl verborgen. So ist es durchaus denkbar, dass in der kommenden Zeit immer wieder neue Entdeckungen von Fans auftauchen werden. So wie jetzt.

Geheimraum offenbart zwei Roboter

Auf Reddit hat ein User einen Clip hochgeladen, in dem zu sehen ist, wie er durch einen Glitch in einen bislang unentdeckten Raum gelangt. In einem der Motels in Cyberpunk 2077 gelangt der Fan durch die verschlossene Tür und traut seinen Augen nicht.

Wie funktioniert der Glitch? Vor der verschlossenen Tür des Raums 1242 stellt der User ein Auto ab. Im Anschluss steigt er von der rechten Seite aus ein, rutscht auf den Fahrersitz rüber und gelangt beim Aussteigen wie von Zauberhand hinter die Tür des verschlossenen Raums.

Was ist in dem Raum zu finden? Erstaunlicherweise gibt es keinen leeren Raum, sondern ein detailliert eingerichtetes Zimmer mit zwei Robotern, die am Tisch sitzen. Die beiden Roboter spielen ganz entspannt Karten und rauchen dabei gemütlich eine Zigarette.

Link zum Reddit-Inhalt

Gemütliche Kartenpartie

Der Fund der Roboter löst bei vielen Spieler*innen die Frage aus, ob es sich hierbei um ein Easter Egg oder einfach nur um einen rausgekürzten Inhalt handelt. Es ist auffällig, dass der Raum so detailliert gestaltet ist und die Roboter mit Animationen versehen wurden. Irgendeinen Grund muss es also haben, dass die Entwickler von CD Project Red ihre Zeit darin investiert haben.

Doch wie einige User berichten, ist es auch möglich, den Raum ohne den Glitch zu betreten. Alles, was dafür nötig sei, ist eine hohe Punktzahl im Bereich Hacken, sodass ihr die Tür automatisch öffnen könnt. Andere sind eher unfreiwillig in diesen Raum gelangt:

"Ich war da drin gefangen und kam nicht mehr heraus, bis ich meinen Spielstand neu geladen hatte."

Unentdeckt: Trotzdem geben einige User zu, dass sie die Roboter bislang nicht entdeckt haben. Andere User berichten von ihren eigenen Erlebnissen und welche skurrilen Szenen sie bereits entdeckt haben.

Weitere Easter Eggs und für lange Zeit unentdeckte Inhalte aus Cyberpunk 2077 findet ihr in unserer Übersicht:

Ciris Fundort bleibt ein Rätsel

Am Releasetag von Cyberpunk 2077 starteten Fans eine Suchaktion, in der sie hofften, Ciri aus The Witcher 3 als Easter Egg in Cyberpunk 2077 zu finden. Ein Fan vermutete, Ciri in Form einer Schwalbe gefunden zu haben, da Vögel im Spiel aufgrund von regelmäßigen und tödlichen Krankheitsübertragungen ausgelöscht wurden.

Habt ihr die Roboter bislang entdeckt?