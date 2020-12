Cyberpunk 2077 hat ein cooles Easter Egg für GTA San Andreas-Fans

Mit Cyberpunk 2077 ist in der vergangenen Woche eines der am sehnlichst erwarteten Spiele überhaupt erschienen. Auf PS4 und Xbox One hat der Titel immer noch mit massiven Problemen zu kämpfen, generell loben aber viele Spieler*innen insbesondere die Metropole Night City, die sich im Spiel frei erkunden lässt.

Und die natürlich auch einige - teils versteckte - Überraschungen bietet, die jetzt nach und nach entdeckt werden. Eins ist jetzt ans Tageslicht gekommen, das vor allem Fans von GTA San Andreas bekannt vorkommen dürfte.

Das San Andreas Easter Egg im Detail

Im Spiel wird auf zwei Charaktere Bezug genommen, die "JC" und "Little Smoke" heißen. Insbesondere, wer San Andreas gespielt hat, weiß, dass dessen Hauptcharakter CJ heißt und sein Gegenspieler Big Smoke. Hier hat sich Cyberpunk 2077 also klar inspirieren lassen.

Doch nicht nur das: Es gibt auch einen Journal-Eintrag mit einem Gesprächsverlauf der beiden genannten Charaktere, deren Inhalt an eine der denkwürdigsten Missionen in San Andreas erinnert. In "Wrong Side of the Tracks" mussten wir dort auf einem Motorrad einen Zug verfolgen und dabei unter anderem spektakulär einem anderen Zug ausweichen müssen.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Charaktere verstecken sich allerdings nicht nur in Erwähnungen und Gesprächsverläufen, ihr könnt sie auch selbst in der Spielwelt finden, wenn auch leider nicht lebendig. Wo ihr die Körper von JC und Little Smoke finden könnt, verrät euch nachfolgender Tweet.

Link zum Twitter-Inhalt

Cyberpunk 2077 ist seit dem 10. Dezember für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Im nächsten Jahr soll es zudem ein Next Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S geben, das die Hardware-Power der neuen Konsolen mehr ausnutzen wird.