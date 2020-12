Wer Cyberpunk 2077 jetzt spielen will, wird von Keanu Reeves abgewiesen

Cyberpunk 2077 steht ab sofort auf allen Plattformen zum Preload für Vorbesteller*innen bereit, wirklich loslegen könnt ihr aber erst zum Release des RPGs am 10. Dezember 2020. Nichtsdestotrotz ist es natürlich verlockend, nach Abschluss des Preloads Cyberpunk 2077 zu starten und auf den "Spielen"-Button zu drücken, um zu schauen, was passiert. Genau das hat Reddit-Mitglied stevenkoalae ausprobiert und erhielt dabei eine Nachricht von Johnny Silverhand aka Keanu Reeves.

Was steckt hinter der Nachricht von Johnny Silverhand?

Drückt ihr im Menü von Cyberpunk 2077 jetzt auf "Play", bekommt ihr folgendes zu sehen:

"Leg dich wieder schlafen, Samurai. Es ist noch nicht der 10. Dezember!"

Tja, netter Versuch. Aber ab welcher Uhrzeit kann ich denn Cyberpunk 2077 starten?

Release, Plattformen & Start-Uhrzeit von Cyberpunk 2077

Diese Frage hat uns Entwicklerstudio CD Projekt RED bereits beantwortet, hier noch einmal die Eckdaten im Überblick:

Release von Cyberpunk 2077: 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One, PC und Stadia (zudem abwärtskompatibel mit PS5 und Xbox Series X/S

Ab wann kann ich spielen?

PS4 & PS5: ab dem 10. Dezember, um 0 Uhr

Xbox One & Xbox Series X/S: ab dem 10. Dezember, um 0 Uhr

Pünktlich um Mitternacht könnt ihr also loslegen.

Falls ihr Cyberpunk 2077 noch nicht vorab heruntergeladen habt, dann findet ihr alle Infos zum Preload und den Downloadgrößen in einem separaten GamePro-Artikel.

Wie gut CD Projekt REDs nächstes großes Rollenspiel nach The Witcher 3: Wild Hunt ausgefallen ist, lest ihr in unserem GamePro-Test zu Cyberpunk 2077.

Habt ihr Cyberpunk 2077 vorbestellt und schon vorab heruntergeladen?