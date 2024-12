'Ich dachte, es ist ein Cosplay' – Diese Cyberpunk 2077-Büste von Judy sieht erschreckend echt aus

Diese Judy-Büste sieht einfach unglaublich realistisch aus.

Dass es in der Gaming-Community zahlreiche talentierte Menschen gibt, die unglaubliche Kunst erschaffen, ist natürlich kein Geheimnis. Ein Besuch auf den gängigen Plattformen, wie Reddit, Steam und Co. reicht aus, um auf tolle Artworks, fantastische Cosplays und andere Werke zu stoßen.

Ein zweifellos beeindruckendes Talent hat auch Austin Yang, der als Bildhauer Skulpturen von uns liebgewonnen Videospiel-Charakteren herstellt – und diese sehen verblüffend echt aus.

Ellie, Judy oder Alan Wake für den heimischen Kaminsims

Darum geht's: Der Beruf Bildhauer*in wirkt auf den ersten Blick etwas überholt, immerhin denken viele im ersten Moment wahrscheinlich an altertümliche Künstler wie Michelangelo oder Donatello, die ihre Werke aus Stein und Marmor herausgearbeitet haben.

Austin Yang arbeitet hingegen mit Kunstharz, Kunstfaser und Kieselgel und erschafft damit lebensechte Büsten, zum Beispiel von Ellie und Joel aus The Last of Us oder Alan Wake aus dem gleichnamigen Thriller.

Im Video könnt ihr die Büste von Judy bewundern:

Auf dem X-Account des Künstlers könnt ihr noch eine Vielzahl an weiteren Büsten bewundern. Neben den bereits genannten gibt es auch noch Skulpturen von Chris Redfield, Ashley oder Nathan Drake zu sehen.

Wie macht er das? Zuerst formt Austin aus Kunstharz den Kopf als Basis. Danach nutzt er Kieselgel, Acryl und Kunstfaser für alle Details, wie zum Beispiel Haare und Hautfeinheiten. Schlussendlich kommen natürlich noch herkömmliche Klamotten dazu, die er den Büsten anzieht.

Bei den Details finden wir es fast ein wenig gruselig und sind uns ziemlich sicher, dass wir uns regelmäßig vor Judy. Alan, Joel und Ellie erschrecken würden, wenn sie in unserer Wohnung stehen würden. Beeindruckend sind die Büsten aber ganz sicher.

Was sagt ihr zu den Skulpturen? Habt ihr selbst Figuren – vielleicht in kleineren Ausführungen – zu Hause stehen? Oder macht ihr vielleicht sogar selbst welche? Verratet es uns in den Kommentaren!