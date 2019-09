Cyberpunk 2077: Ihr könnt U-Bahn fahren, aber nicht umsonst

Cyberpunk 2077 bietet eine große Welt und darin viele Freiheiten. So lautet zumindest der grobe Plan der The Witcher 3-Macher CD Projekt RED für ihr nächstes Mammut-Projekt. In einer Frage-und-Antwort-Session haben die Entwickler jetzt noch ein paar weitere kleine, aber feine Details zu ihrem kommenden RPG verraten. Die drehen sich um Crafting und Schnellreisen. Zusätzlich gibt es ein neues Bild: Den Screenshot könnt ihr euch oberhalb dieser Zeilen anschauen.

Schnellreisen mit der Metro sind möglich, kosten aber was

Nichts ist umsonst: Zumindest scheint diese Binsenweisheit auch für einen Großteil der Spielwelt von Cyberpunk 2077 zu gelten. Über die offizielle Facebook-Seite von Cyberpunk 2077 haben die Entwickler jetzt verraten, dass ihr im Spiel auch die Metro beziehungsweise öffentliche Verkehrsmittel benutzen könnt. Allerdings kostet eine Fahrt auch etwas.

Ob es auch die Möglichkeit gibt, Fahrkartenautomaten zu hacken oder Schaffner umzuhauen, wurde nicht verraten. Auch die Preise für eine Fahrt bleiben vorerst unbekannt.

Die Schnellreisen sollen allerdings die einzigen Momente im Spiel sein, in denen man abgesehen vom Spielstart einen Ladebildschirm zu Gesicht bekommt.

Cyberpunk 2077

Multiplayer jetzt endgültig bestätigt, aber nicht zum Launch

Crafting in Cyberpunk 2077: Diese Items könnt ihr herstellen

Passende Perks: In Cyberpunk 2077 können theoretisch alle Charaktere craften, weil es keine Klassen und damit einhergehende Beschränkungen gibt. Allerdings braucht ihr die passenden Perks, um bestimmte Dinge herzustellen.

Die Frage danach, ob Munition gecraftet werden kann, bleibt bislang leider unbeantwortet. Folgendes könnt ihr laut CD Projekt RED aber mit Sicherheit herstellen:

Rüstung/Panzerung

Shards für Cyberware

Waffen-Module

Spezielle Waffen

Consumables (Tränke, Medikamente, Drogen oder ähnliches?)

Gadgets

Wie findet ihr diese Aussichten auf Crafting und U-Bahnfahrten?