Cyberpunk 2077 wird nicht mehr verschoben, verspricht CD Projekt RED

Es ist über sieben Jahre her, dass wir das erste Mal von Cyberpunk 2077 gehört haben. Wir sind es also gewohnt zu warten, wenn es um CD Project REDs großes SciFi-RPG geht - und es ist ja nicht so, als wäre Cyberpunk 2077 nicht auch in jüngerer Vergangenheit verschoben worden. Doch das soll nun wirklich und ein für alle Mal ein Ende haben. Das versprechen die Entwickler selbst und legen ihre Hand ins Feuer: Cyberpunk 2077 kommt pünktlich.

Cyberpunk 2077: Das Warten hat ein Ende

Diese Rückversicherung stammt von CD Projekt RED-CFO Piotr Nielubowicz, der in einem Video die Performance des Entwicklerstudios in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres präsentiert. Wenn sein nächstes Video erscheint, so Nielubowicz, wird Cyberpunk 2077 bereits erschienen sein.

Link zum YouTube-Inhalt

Diese Quartalsberichte erscheinen, wenig überraschend, stets am Ende eines Quartals. In diesem Falle als im Dezember - nach dem derzeit geplanten Releasetermin von Cyberpunk 2077 am 19. November 2020. Eine erneute Verschiebung scheint bei diesem Selbstbewusstsein also nicht mehr absehbar zu sein.

Zumindest dürfte Cyberpunk 2077 nicht mehr in den Dezember rutschen, um das Versprechen einzuhalten. Aber es sind schon seltsamere Dinge passiert. Man denke da nur an Halo Infinite, das nur kurze Zeit nach dem großen Gameplay-Reveal verschoben wurde. Nielubowicz betont aber sogar, dass das Team zwar von Zuhause arbeite und mit der Pandemie zu kämpfen hat, insgesamt aber gut zurechtkommt.

Was wir aber fix wissen, wenn Cyberpunk 2077 erscheint, dann auf jeden Fall ungeschnitten:

51 8 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 erscheint uncut & mit coolem Cover-Detail

Cyberpunk 2077 erscheint (offenbar wirklich) am 17. November 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia und PC.