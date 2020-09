Cyberpunk 2077 wird kürzer, weil The Witcher 3 kaum durchgespielt wurde

The Witcher 3 ist ein enorm umfangreiches Rollenspiel. Es ist durchaus möglich, mehrere Hundert Spielstunden in der Fantasywelt zu verbringen, wenn man alles erkunden und jede Nebenquest erledigen möchte. Was manche Spieler*innen klasse finden, ist anderen aber zu viel. Daher haben laut CD Projekt Red einige The Witcher 3 gar nicht durchgespielt. Für Cyberpunk 2077 hat sich das Entwicklerteam daher dazu entschlossen, die Kampagne etwas kürzer zu halten.

Quest-Designer Patrick K. Mills erklärte in einem Twitch-Stream mit CohhCarnage:

"Nur die Hauptgeschichte durchzuspielen, wird etwas kürzer ausfallen, als das in The Witcher 3 der Fall ist, weil wir viele Beschwerden darüber erhalten haben, dass die Hauptgeschichte von Witcher 3 einfach zu lang ist. Wenn ihr euch die Metrik anseht, erkennt ihr eine enorme Anzahl von Leuten, die das Spiel wirklich weit gespielt, es aber nie bis zum Ende geschafft haben. Wir möchten, dass ihr die ganze Geschichte erlebt, also haben wir die Haupt-Story gekürzt."

Cyberpunk 2077 wird trotzdem ein umfangreiches RPG

Es gibt viel zu tun: Auch, wenn Cyberpunk 2077 eine etwas kürzere Hauptstory als The Witcher 3 bekommt, bedeutet das nicht, dass ihr mit einem generell kurzen Spiel rechnen solltet. Das Action-RPG bietet nach wie vor jede Menge Nebenquests und die Stadt Night City steckt voller Geheimnisse.

Laut CD Projekt Red soll es in so gut wie jeder Gasse etwas zu entdecken geben. Sei es eine Bande, die euch auflauert oder ein Fahrstuhl, der euch zu einem mysteriösen Ort bringt.

In einem Video zeigen euch die Entwickler, was euch in Night City erwartet:

Konzentriert ihr euch auf die Kampagne und rein auf die Hauptquests, dann braucht ihr nicht so lange, diese abzuschließen, wie das bei The Witcher 3 der Fall ist. Diejenigen, die alles erkunden und jede Nebenmission erledigen wollen, haben aber dennoch sehr viel zu tun.

Was sagt ihr dazu, dass Cyberpunk 2077 eine etwas kürzere Story als The Witcher 3 haben wird? Stört euch das oder findet ihr das ok?