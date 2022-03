Cyberpunk 2077: Legendäre Kleidung finden, kaufen und herstellen

Cyberpunk 2077 setzt auf Individualisierung. Im Spiel könnt ihr unzählige Kleidungsstücke finden und ausrüsten. Sie haben allesamt unterschiedliche Werte und Besonderheiten. Die legendären Items bieten dabei die meisten Vorteile. Neben zufälligen Drops gibt es drei Möglichkeiten, an legendäre Schuhe, Hosen, Brillen und Mützen zu kommen. Entweder ihr kauft, craftet oder sucht gezielt nach neuen Kleidungsstücken für V.

Cyberpunk 2077: Legendäre Kleidung kaufen

Am einfachsten ist es, die legendären Ausrüstungsgegenstände bei den verschiedenen Händlern von Night City zu erwerben. Hier müsst ihr einfach das Angebot durchsehen. Manchmal sind echte Highlights dabei, oft aber auch nur Ramsch.

Die Händler sind aber auch wichtig, wenn ihr eure eigene Kleidung herstellen wollt.

Cyberpunk 2077: Legendäre Kleidung craften

Neben Waffen und Verbrauchsgegenständen könnt ihr auch legendäre Kleidung herstellen. Voraussetzung dafür ist ein ausreichend hoher Wert bei technischer Fähigkeit sowie der benötigte Skill.

Voraussetzungen:

mindestens technische Fähigkeit 18 (Attribut)

Skill Ausnahmetalent

passende Bauteile und Schemata (diese findet ihr als Loot oder könnt sie kaufen)

Zuletzt erhielt Cyberpunk 2077 mit Version 1.5 ein großes Update, dass das Spiel auch für die neuen Konsolen optimiert. In diesem Video erfahrt ihr mehr dazu:

Cyberpunk 2077: Legendäre Kleidung finden

Darüber hinaus gibt es noch eine reihe einzigartiger Kleidungsstücke, die ihr an bestimmten Orten in der Open World finden könnt. Wir haben sie alle für euch aufgelistet:

Konzernblaser mit kugelsicherem Futter

Gebiet: Watson, Northside

Watson, Northside Voraussetzungen: Keine

Das Love-Neonschild weist euch den Weg. Direkt davor findet ihr die Leiche neben einem ausgebrannten Autowrack.

Atmungsaktive verstärkte Konzernhose aus Biobaumwolle

Gebiet: Watson, Northside

Watson, Northside Voraussetzungen: Keine

Die Leiche liegt vor dem schicken Wagen, den ihr danach ebenfalls direkt mitnehmen könnt.

Ergonomisch verstärkte Konzernabendschuhe/Konzernpumps

Gebiet: Westbrook, Charter Hill

Westbrook, Charter Hill Voraussetzungen: Nebenmission “I fought the law”

Die Schuhe könnt ihr erst einsammeln, nachdem ihr die Nebenmission abgeschlossen habt. Welche Treter ihr findet, hängt davon ab, ob ihr euch für eine weibliche Protagonistin oder einen männlichen Protagonisten entschieden habt.

Konzernhemd aus Karbonseide

Gebiet: Heywood, The Glen

Heywood, The Glen Voraussetzungen: Keine

Gegenüber dem 7th-Hell-Club findet ihr das Baugerüst, hinter dem das Hemd eingesammelt werden kann.

Taktische Konzernbrille aus Hybridglas

Gebiet: Santo Domingo, Rancho Coronado oder Badlands, Biotechnica Flats

Santo Domingo, Rancho Coronado Badlands, Biotechnica Flats Voraussetzungen: Keine

Die Brille findet ihr an zwei unterschiedlichen Orten: Entweder unter einem Werbeschild in Santo Domingo oder in einem Container in den Badlands.

Fixer-Rock/Fixer-Hose

Gebiet: Westbrook, Japantown

Westbrook, Japantown Voraussetzungen: Keine

Eure Klettertour startet in der Jig-Jig-Street. Über die Kisten kommt ihr auf die Feuerleiter. Oben findet ihr wieder je nach eurer Geschlechtswahl den Rock oder die Hose.

Elastiwave-Fixer-Pumps/Schuhe mit verstärkten Nähten

Gebiet: Westbrook, Japantown

Westbrook, Japantown Voraussetzungen: Keine

Vor der Tiefgarage steht ein blauer Van. Auf dem Fahrersitz warten die Schuhe auf euch.

Hitzebeständiges Fixer-Bustier/Hemd aus Aramidgewebe

Gebiet: Heywood, Vista del Rey

Heywood, Vista del Rey Voraussetzungen: Keine

In der Gasse findet ihr die Oberteile. Das Graffiti weist euch den Weg.

Polycarbonat-Fixer-Brille mit Optikverbesserung

Gebiet: Santo Domingo, Arroyo

Santo Domingo, Arroyo Voraussetzungen: Keine

Hinter den Containern findet ihr ein kaputtes Auto und die Leiche mit der Brille.

Dreilagiger-Aramid-Fixer-Rock mit Jacke/Dreilagiger Fixer-Mantel

Gebiet: Santo Domingo, Ranco Coronado

Santo Domingo, Ranco Coronado Voraussetzungen: Keine

Das kaputte Riesenrad ist gut sichtbar. Vor einer der Gondeln am Boden findet ihr das Kleid bzw. die Jacke.

Solo-Techbrille aus Titan mit taktischer Software

Gebiet: Badlands, Biotechnica Flats

Badlands, Biotechnica Flats Voraussetzungen: Keine

Hier müsst ihr ihr die Beine in die Hand nehmen, der Bereich kann nämlich nur auf Umwegen befahren werden. Die Leiche mit der Brille liegt vor dem Zaun mit Stacheldraht.

Ultradünnes Komposit-Solo-Hemd

Gebiet: Badlands

Badlands Voraussetzungen: Keine

Etwas abseits der Straße befinden sich einige größere Felsen. Dort liegt eine Leiche mit dem gesuchten Hemd.

Solo-Stiefel mit vergoldeten Manganstahlkappen

Gebiet: Watson, Kabuki

Watson, Kabuki Voraussetzungen: Keine

Das Neonschild mit der “Blue-Moon”-Aufschrift zeigt euch an, dass ihr richtig seid. Die Schuhe gibt es hinter dem kleinen Fast-Food-Stand.

Gepanzerte Synthleder-Solo-Hose

Gebiet: Heywood, Wellsprings

Heywood, Wellsprings Voraussetzungen: Keine

Über die Fässer könnt ihr den Zaun überwinden und die Wellblechhütte erreichen. Dort wartet die Hose auf euch.

Schwere stoßgedämpfte Solo-Jacke

Gebiet: Heywood, The Glen

Heywood, The Glen Voraussetzungen: Technische Fähigkeit 16 (Attribut)

Am Ende der Gasse findet ihr eine Art “Käfig”. Um diesen zu öffnen, braucht ihr mindestens Technische Fähigkeit 16.

Gefütterte Techieschuhe mit Aramidsohle

Gebiet: Stadtzentrum, Corpo Plaza

Stadtzentrum, Corpo Plaza Voraussetzungen: Technische Fähigkeit 5 (Attribut)

Den Eingang erkennt ihr relativ einfach an der gelben Bodenbemalung. Um die Tür zu öffnen, braucht ihr mindestens Technische Fähigkeit 5.

Verstärkte Duolayer-Techie-Cargohose

Gebiet: Santo Domingo, Ranco Coronado

Santo Domingo, Ranco Coronado Voraussetzungen: Keine

In der Kurve ist ein kleiner Parkplatz. Um keinen Kampf zu riskieren, solltet ihr die Polizeikontrolle weitläufig umgehen. Die Leiche mit der Hose findet ihr hinter dem Lastwagen.

Gepolsterte Techie-Basecap

Gebiet: Badlands, Rocky Ridge

Badlands, Rocky Ridge Voraussetzungen: Technische Fähigkeit 5 (Attribut)

Am Stadtrand gibt es einen unterirdischen Keller. Um diesen zu öffnen, benötigt ihr mindestens Technische Fähigkeit 5.

Stichfeste Reporter-Cargohose

Gebiet: Westbrook, Charter Hill (zwei Fundorte)

Westbrook, Charter Hill (zwei Fundorte) Voraussetzungen: Keine

Die Hose gibt es an zwei Locations. Für den ersten Fundort müsst ihr über die gelben Schirme auf den Cirrus Cola-Stand springen. Alternativ schießt ihr die Feuerleiter des Werbeschilds herunter und schnappt euch die Hose oben.

Hitzebeständiges Reporter-Hemd aus Nanogewebe

Gebiet: Heywood, Wellsprings

Heywood, Wellsprings Voraussetzungen: Keine

Das Hemd ist etwas versteckt unterhalb der Straße zu finden. Über die Kisten könnt ihr das Gitter erklimmen.

Reporter-Basecap mit reaktiver Sicht

Gebiet: Badlands, Jackson Plains

Badlands, Jackson Plains Voraussetzungen: Hauptmission “Life during Wartime”

Erst nach Abschluss der Hauptmission könnt ihr das Basecap finden. Der Turm des Flugfelds ist leicht zu finden. Oben gibt es die Kappe.

Gepanzertes Reporter-Okuset mit Kamera

Gebiet: Badlands, Jackson Plains

Badlands, Jackson Plains Voraussetzungen: Keine

Der Container mit dem Okuset ist von der Straße aus gut erkennbar.

Netrunner-Hose aus Duramembran

Gebiet: Watson, Northside

Watson, Northside Voraussetzungen: Keine

Die kugelförmigen Tanks sind weithin sichtbar platziert. Die Hose befindet sich auf dem, der der Straße am nächsten steht.

Hitzebeständiger Netrunning-Anzug aus Hybridgewebe

Gebiet: Heywood, Wellsprings

Heywood, Wellsprings Voraussetzungen: Keine

Der Anzug ist nicht ganz einfach zu finden. In der Gasse gibt es große gelbe Rohre. Mittig befindet sich unter einem Rohr eine kleine Wellblechhütte. Der Eingang ist auf der Rückseite.

Verstärkte Netrunner-Lederstiefel mit Kompositeinlagen

Gebiet: Westbrook, Charter Hill

Westbrook, Charter Hill Voraussetzungen: Keine

Auf der Straße befindet sich eine große, offene Klappe. Darunter findet ihr einen Techniker-Bereich und die Lederstiefel.

Polizei-Schutzbrille mit Holotönung

Gebiet: Watson, Northside

Watson, Northside Voraussetzungen: Keine

Die Brille findet ihr in der Nebengasse. Neben einem NCPD-Fahrzeug findet ihr die Leiche.

Stichfeste Neotak-Hose mit Kompositfutter

Gebiet: Watson, Little China

Watson, Little China Voraussetzungen: Keine

Wenn ihr auf die leuchtenden Pfeile achtet, könnt ihr die Leiche mit der Hose kaum verfehlen.

Schwere aramidverstärkte Polizeijacke

Gebiet: Santo Domingo, Rancho Coronado

Santo Domingo, Rancho Coronado Voraussetzungen: Keine

Hier ist offenbar ein Einsatz schief gelaufen. Die Jacke findet ihr beim vordersten Polizeiauto.

Wasserfeste Polizeistiefel

Gebiet: Santo Domingo, Rancho Coronado

Santo Domingo, Rancho Coronado Voraussetzungen: Keine

Hier müsst ihr ein bisschen Klettern. Das Polizeiauto steht auf der Straße. Rechts davon könnt ihr eine Leiter erreichen. Auf dem Dach findet ihr die beiden Leichen und die Stiefel.

Verstärktes Rocker-Wickeltop mit Kompositfutter/Duolayer-Polyamid Rockerweste

Gebiet: Watson, Kabuki

Watson, Kabuki Voraussetzungen: Keine

Die Weste bzw. das Wickeltop findet ihr am oberen Ende der überdachten Treppe.

Stichfeste Rocker-Plateaustiefel

Gebiet: Stadtzentrum, Downtown

Stadtzentrum, Downtown Voraussetzungen: Keine

Am Ende der Gasse kommt ihr durch eine Lücke in der Brüstung auf den Steg darunter. Klettert auf der anderen Seite herunter, um die Stiefel zu finden.

Elastische hitzebeständige Rockerhose

Gebiet: Stadtzentrum, Corpo Plaza

Stadtzentrum, Corpo Plaza Voraussetzungen: Konstitution 12 (Attribut) oder verstärkte Sehnen/Sprunggelenke (Cyberware)

In dem vergitterten Bereich gibt es es zwei Wege: Entweder ihr öffnet die Tür mit Konstitution 12 oder ihr springt mit einem aufgeladenen bzw. einem Doppelsprung oben drüber.

Kratzfeste polarisierte Rocker-Pilotenbrille

Gebiet: Santo Domingo, Rancho Coronado

Santo Domingo, Rancho Coronado Voraussetzungen: Keine

Neben dem geschlossenen Burgerladen befindet sich eine Obdachlosensiedlung. Auf einer alten Matratze findet ihr die gesuchte Brille.

Rocker-BH/Rocker-Tanktop mit verstärkten Baumwollnähten

Gebiet: Pacifica, Coastview

Pacifica, Coastview Voraussetzungen: Keine

Den BH bzw. das Tanktop könnt ihr euch direkt von der Bühne mit Meerblick schnappen. Vergesst nicht, den Ausblick zu genießen!

Nomaden-Gasmaske aus Manganlaminat

Gebiet: Badlands, Jackson Plains

Badlands, Jackson Plains Voraussetzungen: Keine

Die Gasmaske wartet entspannt auf der Couch vor dem Trailer.

Nomaden-Jacke

Gebiet: Badlands, Jackson Plains

Badlands, Jackson Plains Voraussetzungen: Konstitution 13 (Attribut)

Neben der Hütte befindet sich ein unterirdischer Keller. Um die Tür öffnen zu können, braucht ihr mindestens Konstitution 13.

Polycarbonat-Nomadenhemd mit verstärkten Nähten

Gebiet: Badlands, Rattlesnake

Badlands, Rattlesnake Voraussetzungen: Keine

Den Van, bei dem ihr das Hemd einsammeln könnt, seht ihr schon von der Straße aus.

Robuste Nomaden-Westernstiefel aus Bioleder

Gebiet: Badlands

Badlands Voraussetzungen: Keine

Die Stiefel findet ihr im Keller der verlassenen Tankstelle. Folgt einfach den Blutspuren am Boden bis zum Eingang.

Weitere Guides zu Cyberpunk 2077

Legendäre Kleidung ist in Night City aber natürlich nicht alles. Falls ihr euch zusätzlich mit der sprechenden Waffe Skippy oder den Mantisklingen ausstatten wollt, findet ihr dazu ebenfalls Guides auf GamePro. Mehr zu Romanzen, Missionen, Enden und mehr findet ihr ebenfalls in unserem Guide-Bereich.