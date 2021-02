Cyberpunk 2077: Welcher Charakter ist euer absoluter Liebling?

Cyberpunk 2077 ist am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und den PC erschienen, und viele dürften CD Projekt Reds neuestes Rollenspiel bereits beendet oder zumindest mehrere Stunden im Großstadtdschungel von Night City verbracht haben. Deshalb dachten wir uns: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die GamePro-Community nach ihrer liebsten Figur aus dem Spiel zu fragen!

Welcher ist der beste Cyberpunk 2077-Charakter? Stimmt mithilfe unseres Umfragetools ab:

Und wo wir schon beim Thema sind: Habt ihr schon alle Romanzen freigeschaltet und kennt ihr die besten Nebenquests aus dem Spiel? Antworten auf diese Fragen findet ihr in separaten GamePro-Guides:

Hinweis: Bei unserer Auswahl haben wir Hauptcharakter V absichtlich ausgeklammert, weil wir zu Spielfiguren in der Regel eine andere Art der Beziehung aufbauen als zu NPCs. Zudem haben wir uns hierbei lediglich auf wichtige Figuren beschränkt, die V im Laufe des Spiels trifft und mit denen unser Hauptcharakter länger zu tun hat. Seid also nicht traurig, wenn wir euren Liebling nicht aufgeführt haben, den könnt ihr uns immer noch in den Kommentaren verraten!

In den Kommentaren könnt ihr also munter weiterdiskutieren: Schreibt uns euren Lieblingscharakter aus Cyberpunk 2077 und erklärt, warum ihr diesen so gerne mögt!