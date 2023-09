Cyberpunk 2077: Diese Missionen solltet ihr laut CDPR vor dem Phantom Liberty-DLC spielen

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty kann erst ab einem bestimmten Zeitpunkt gespielt werden (wenn ihr nicht dort hinspringt).

Es dauert nicht mehr lange, bis der Cyberpunk 2077-DLC Phantom Liberty erscheint. Die große Erweiterung ist und bleibt die einzige Expansion, die CD Projekt RED dem Action-RPG spendiert. Wollt ihr euch auf die neuen Inhalte vorbereiten, fragt ihr euch wahrscheinlich, ab wo und wann ihr damit loslegen könnt. Hier findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty kommt, aber wie bereite ich mich am besten darauf vor?

Ab wann, wie und wo geht es los? Es gibt im Grunde genommen zwei große Möglichkeiten für euch, wenn ihr die Inhalte der Phantom Liberty-Erweiterung spielen wollt.

Direkt zur Erweiterung springen: Ihr habt die Möglichkeit, nach Release des DLCs direkt vom Hauptmenü aus zur Phantom Liberty-Erweiterung befördert zu werden. Dann überspringt ihr aber einige Teile des Spiels.

Ihr habt die Möglichkeit, nach Release des DLCs direkt vom Hauptmenü aus zur Phantom Liberty-Erweiterung befördert zu werden. Dann überspringt ihr aber einige Teile des Spiels. Von allein auf die DLC-Inhalte stoßen: Wer mit einem alten Savegame weitermacht oder noch einmal ganz von vorn beginnt, kann irgendwann quasi ganz organisch an den Punkt gelangen, an dem die Erweiterung Phantom Liberty losgeht. Das Spiel gibt euch im Questlog zudem klare Hinweise.

Das solltet ihr vorher machen: Um in einem normalen Durchlauf ohne Skip mit den Inhalten aus Phantom Liberty beginnen zu können, müsst ihr erst einmal die Region Pacifica erreicht und die Questreihe der Voodoo-Boys absolviert haben. Dazu zählen die Missionen:

M'ap Tann Pelen

I walk the Line

Transmission

Ihr müsst Placide und Mamam Brigitte kennenlernen und mit Alt sprechen (via: Kotaku).

Was sagt CD Projekt RED? Auch wenn die Inhalte aus Phantom Liberty einigermaßen eigenständig und komplett neu sind, kann es helfen, wenn ihr euch schon etwas auskennt. Vor allem, wenn ihr wisst, was es mit Pacifica auf sich hat, den Platz der Region im Cyberpunk 2077-Universum versteht und wieso Dogtown so isoliert ist, soll das laut Quest Director Pawel Sasko dabei helfen, mehr Spaß am DLC zu haben.

Hier könnt ihr euch einen Talk zur großen Erweiterung anhören und was alles darin steckt:

1:09:34 Unsere Testerinnen im Cyberpunk-Talk: Ist das RPG mit 2.0 und Phantom Liberty jetzt perfekt?

Cyberpunk 2077 wird mit dem Update 2.0 und der großen Story-Erweiterung Phantom Liberty ordentlich umgekrempelt. Der DLC erscheint am 26. September 2023 für PS5, Xbox Series S/X und den PC. Update 2.0 ist bereits am 21. September erschienen., aber beides wird nicht mehr für PS4 oder Xbox One veröffentlicht.

Wie haltet ihr es: Fangt ihr jetzt noch einmal ganz von vorn an oder nutzt ihr einen bereits bestehenden Spielstand, um Phantom Liberty zu erleben?