Cyberpunk 2077-Mod baut Third Person-Modus ins Spiel ein

In Cyberpunk 2077 erkunden wir als V Night City und die Badlands immer aus der First-Person-Sicht. Die Third-Person-Sicht ist - abgesehen bei der Steuerung von Fahrzeugen - keine Option. Unseren Charakter bekommen wir daher nur sehr selten zu Gesicht. Viele Spieler*innen wünschen sich allerdings die Möglichkeit, in einer Third Person-Sicht zu spielen. Eine PC-Mod könnte das bald ermöglichen, wie DSOGaming berichtete.

Third Person-Perspektive dank Mod

In einem YouTube-Video präsentiert Cineagle in erste Spielszenen eine inoffizielle PC-Mod, die Cyberpunk 2077 mit einer neuen Kamera eine Third Person-Perspektive verleiht.

In dem Video sehen wir die weibliche V, wie sie durch die Badlands läuft und springt. Das Ganze sieht dabei schon recht solide aus, wenn man bedenkt, dass das Spiel für die Ego-Perspektive ausgelegt ist. Dennoch ist auch unschwer zu erkennen, dass V noch etwas sonderbar in ihren Bewegungen aussieht. An den Animationen müsste definitiv noch geschraubt werden.

Link zum YouTube-Inhalt

Mod ist noch nicht verfügbar

Aktuell lässt sich die Mod für den PC nicht herunterladen und nutzen. Sie gibt uns bisher nur einen Eindruck davon, in welche Richtung sie sich entwickeln könnte. Und wie es dann mit den Konsolen-Versionen aussieht, steht auch noch einmal auf einem ganz anderen Blatt.

Aber wer weiß, vielleicht kommt CD Projekt Red den Wunsch nach einem Third Person-Modus ja irgendwann nach? Falls ja, dürften hier wohl aber die Modder schneller sein. Die Entwickler sind aktuell sehr damit beschäftigt zahlreiche Bugs und Probleme wie kaputte Spielstände in den Griff zu bekommen. Es droht auch eine Sammelklage und letztendlich wurde Cyberpunk 2077 sogar aus dem PS Store entfernt:

Wie steht ihr zu einem Third Person-Modus in Cyberpunk 2077? Wünscht ihr euch einen nahtlosen Wechsel, oder seid ihr vielleicht mit der Ego-Perspektive zufrieden?