Dass Cyberpunk 2077 mit Problemen zu kämpfen hat, ist nicht neu. Doch auch nach dem gestrigen Hotfix 1.05 bleibt das Spiel ein wahres Minenfeld. Nun sind Spieler auf einen weiteren Defekt gestoßen, der euch dutzende Stunden an investierter Spielzeit kosten kann. Offenbar besteht nämlich die Möglichkeit, dass Cyberpunk 2077-Spielstände ab einer gewissen Größe kaputt gehen und nicht wiederhergestellt werden können.

Was steckt dahinter? Auf das Problem aufmerksam gemacht hat ein User aus dem CD Projekt Red-Forum, der einen Savegame Bug beschreibt, der Spielfortschritte unbrauchbar macht, sobald die Dateigröße 8MB überschreibt. Wie es aussieht, sind Spielstände nämlich auf diese Größe limitiert.

Abseits der fragwürdigen Entscheidung, Spielstände im Jahr 2020 überhaupt in dieser Weise zu limitieren, scheint das Problem vor allem mit dem Crafting-System zusammenzuhängen. Je mehr Gegenstände wir basteln, desto schneller wächst der Spielstand. Ist die 8MB-Grenze überschritten, ist die Chance hoch, dass die Datei unbrauchbar wird.

Via GOG hat der Support bereits Stellung bezogen und auf das Problem reagiert:

"Leider ist der Spielstand kaputt und kann nicht wiederhergestellt werden. Bitte nutzt einen älteren Spielstand, um weiterspielen zu können und versucht eine geringere Menge an Items und Crafting-Materialien zu horten. [...] Die Speicherdatengröße wird in zukünftigen Patches vielleicht erweitert, aber kaputte Spieldaten bleiben so, wie sie sind."