Cyberpunk 2077 - Entwickler präsentieren Anfang Februar neue Inhalte

Die Verschiebung von Cyberpunk 2077 vom April in den September 2020 zählte zu den weniger schönen Meldungen zu Beginn des Jahres. Aber wie sagt man so schön "Gut Ding braucht Weile". Liefert uns Entwickler CD Projekt Red nach The Witcher 3 ein weiteres Spiele-Highlight, dann hat sich die lange Wartezeit auch gelohnt. Um diese jedoch ein wenig erträglicher zu gestalten, könnten wir schon bald neue Infos zum Spiel erhalten.

Neue Infos zu Cyberpunk 2077 Anfang Februar

Wie die Kollegen von VGA247 berichten, wird es neue Infos zum Spiel ab dem 06. Februar auf der Taipei Game Show geben. Dabei soll es sich um "bislang unveröffentlichtes Material" zu Cyberpunk 2077 handeln.

Der Haken: Wie man es von CPR aus der Vergangenheit gewohnt ist, werden die Inhalte zunächst einem ausgewählten Publikum präsentiert. Wie zuvor auf der E3 2018 und der E3 2019 wird Pressevertretern ein erster Blick gewährt.

Aus Erfahrung können wir jedoch sagen, dass Infos zum neuen Material zeitnah nach der jeweiligen Messe veröffentlicht werden. Lediglich bis zur öffentlichen Präsentation des Videomaterials kann es noch eine Weile dauern. Wie es sich diesmal verhält, das haben wir die Entwickler gefragt. Sobald GamePro eine Antwort seitens CD Projekt Red vorliegt, werden wir die News aktualisieren.

Was wird gezeigt?

Welche Inhalte genau gezeigt werden und wie umfangreich diese ausfallen, das steht aktuell ebenfalls noch nicht fest. Auch hier halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ihr könnt euch aber darauf gefasst machen, dass wir höchstwahrscheinlich übernächstes Wochenende neue Infos zum Action-Rollenspiel bekommen.

Cyberpunk 2077 soll am 17. September 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheinen.

