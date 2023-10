Cyberpunk 2077-Fan scannt Katze im Spiel und sieht, dass $500 Kopfgeld auf sie ausgesetzt ist

In Cyberpunk 2077 hat fast alles und jeder Dreck am Stecken. Ein Fan findet nun heraus, dass auf eine Katze sogar $500 Dollar Kopfgeld ausgesetzt sind. Fans rätseln, wieso das so ist.