Cyberpunk 2077 - Neuer Night City Wire-Livestream angekündigt

Bis zum Release von Cyberpunk 2077 am 19. November ist es nicht mehr weit. Um die Vorfreude auf das Action-RPG noch weiter zu steigern bzw. die Wartezeit zu überbrücken, wurde jetzt eine neue Ausgabe von Night City Wire angekündigt. Im Livestream gewährt Entwickler CD Projekt Red stets neue Einblicke ins Spiel, hat so in der Vergangenheit unter anderem mehr über die Waffen und die Rollenspiel-Aspekte verraten. Wie der offizielle Twitter-Kanal jetzt bekanngab, folgt schon bald die nächste Ausgabe.

Wann ist die Night City Wire? Am Freitag, den 18. September um 18 Uhr deutscher Zeit geht's los. Alle wichtigen Infos aus dem Livestream findet ihr natürlich wie immer zeitnah hier bei uns.

Link zum Twitter-Inhalt

Night City Wire: Das wird in Episode 3 gezeigt

Wie aus dem Tweet zu entnehmen, wird der Livestream wohl wieder drei Punkte thematisieren. Die wären:

Tour durch Night City. Hier werden wir mehr von der Spielwelt sehen

Hier werden wir mehr von der Spielwelt sehen Infos zu den Gangs . Die sieben rivalisierenden Banden werden genauer vorgestellt

. Die sieben rivalisierenden Banden werden genauer vorgestellt Mehr zum Soundtrack. Es wird weiter die Entstehungsgeschichte des OST präsentiert

Die Frage wird sein, wie viele neue Informationen wir in der dritten Ausgabe noch erhalten. Speziell über die Spielwelt, die einzelnen Distrikte und die in ihnen lebenden Banden wurde bereits Ende Juni allerhand vorgestellt. Eine Zusammenfassung samt Erklärung der einzelnen Punkte findet ihr hier:

56 7 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Ein tiefer Einblick in die Spielwelt Night City

Den Livestream könnt ihr auf Twitch verfolgen. Zudem wird die Episode in 4K nur wenige Minuten nach der Erstaustrahlung auf den offiziellen YouTube-Kanal von Cyberpunk 2077 hochgeladen.

Cyberpunk 2077 erscheint laut der Entwickler definitiv am 19. November für PS4, Xbox One, PC und die Next Gen-Konsolen von Microsoft und Sony.

Freut ihr euch auf die neue Ausgabe, oder reicht es euch erstmal bis zum Release mit neuen Infos rund um das Spiel?