Cyberpunk 2077: An der schlechten Performance ändert Patch 1.2 wenig

Auf gewaltigen Hype folgte monumentale Enttäuschung, vor allem für all jene, die Cyberpunk 2077 auf ihrer PS4 oder Xbox One S erleben wollten. Die Framerate stürzte regelmäßig in nahezu unspielbare Regionen ab. Unscharfe Texturen, fehlerhafte Beleuchtung, ständige Crashes, Unmengen Bugs und eine niedrige Auflösung führten zu einer einstimmigen Meinung: So hätte das Spiel niemals veröffentlicht werden dürfen.

Patch 1.2 soll nicht nur viele gravierende Bugs beseitigen, in der Auflistung ist auch von kleineren Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen die Rede. Auf diese möchte ich mich auch fokussieren. Getestet habe ich auf der PS4 und der Xbox One X.

Kratzt weiterhin an der Unspielbarkeit: Cyberpunk 2077 auf der PS4

Die für mich offenkundigste Neuerung sind die deutlich höher aufgelösten Texturen. War vor Patch 1.2 häufig überhaupt nicht erkenntlich, was man überhaupt gerade anschaut, entdeckt man nun Aufkleber, deren Texte mittlerweile immerhin erkenntlich sind.

Außerdem wurden einige Effekte, etwa Wellengang auf Wasseroberflächen, wiederhergestellt, die zuvor fehlerhaft waren. Obendrauf gibt es leicht schickere Materialien, auf Ledersitzen und Kleidung sind nun mehr Strukturdetails erkennbar. Des Weiteren wurden feinere Reflexionen von CD Projekt Red aufgelistet, was sich auch bestätigen lässt.

Geringe Performance-Steigerung: Überhaupt betreffen die Verbesserungen viele einzelne Teilbereiche, die in Gänze Cyberpunk 2077 schärfer und visuell sauberer wirken lassen. Zu Lasten der Performance gehen diese Änderungen nicht. Tatsächlich ist die Framerate in einigen Szenen nun leicht stabiler. Die Spielbarkeit profitiert davon allerdings nur minimal, denn sobald es zum Kampf kommt, sind Abstürze auf bis zu 20 fps keine Seltenheit. Seid ihr im Auto unterwegs, wird es sogar noch ruckeliger. Noch immer konnte ich Tiefstwerte von 17 fps messen, Fahrzeuge sind dann kaum steuerbar. Die Third-Person-Perspektive schafft hier Abhilfe, dann läuft das Spiel meistens bei 30 fps.

Weiterhin niedrige Auflösung: Bei der Analyse mehrerer Stichproben habe ich einen ungefähren Bereich von 756p und 864p berechnet, in dem sich die dynamische Auflösung des Spiels einpendelt hat, wobei 756p am häufigsten gezählt wurde. Patch 1.11 lag in vergleichbaren Situationen bei 720p bis 828p, zumeist bei 792p. Wenn überhaupt ist der Zielbereich nun konzentrierter, es kann sich jedoch auch um schlichte Schwankungen bei der Auswahl der Screenshots handeln. Bei dynamischen Auflösungen können Ergebnisse sehr variieren.

Xbox One X mit minimalen Verbesserungen

Auf der Xbox One X fielen mir kaum Änderungen zum vorherigen Patch auf. Visuell war diese Version bereits deutlich ansprechender, weshalb ich eher nach kleineren Performance-Tweaks gesucht habe. Die Framerate verhält sich weiterhin unruhig, immer wieder lassen sich Slowdowns bis runter auf 25 oder 20 fps in anspruchsvollen Szenen beobachten. Seltener und weniger grob als auf der PS4, aber immer noch spürbar. Patch 1.2 bessert nur minimal nach, hier und da lassen sich 1 oder 2 fps mehr messen.

Einige Fehler haben sich eingeschlichen: Beim Anspielen fiel auf, dass Schatten nun offensichtlicher ins Bild geladen werden, obwohl CD Projekt eigentlich die Qualität in der Ferne verbessern wollte. Noch immer bauen sich Objekte direkt vor der Spielfigur auf, manche Werbetafeln werden erst gar nicht in einer höher aufgelösten Variante geladen. Zudem bin ich immer wieder auf Bugs gestoßen, die auf einmal dafür sorgten, dass Schattierungen aufflackerten oder das Spiel sekundenlang zum Stillstand bringen. Es besteht also noch immer Verbesserungspotenzial.

An der Auflösung hat sich ebenfalls nichts getan: Eine Screenshot-Auswertung komplexer Szenen führte zu einem durchschnittlichen Ergebnis von 1156p, was dem Zustand der Patches zuvor entspricht. Von nativen 4K ist Cyberpunk 2077 auf der Xbox One X also weit entfernt.

Fazit