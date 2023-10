Cyberpunk 2077-Fans finden in Phantom Liberty neuen Hinweis auf den geheimnisvollsten Charakter des Spiels

Cyberpunk 2077 hat einige Mysterien zu bieten, eines davon ist das Geheimnis rund um Mister Blue Eyes.

Cyberpunk 2077 hat mit Phantom Liberty eine große Story-Erweiterung bekommen. Die bietet womöglich ein neues Puzzle-Stück des Rätsels, das sich um eine sagenumwobenen Charakter handelt: Mr. Blue Eyes.

Die Figur kann im Spiel an einigen Stellen gesehen werden, ihre wirkliche Rolle wurde aber nie richtig enthüllt. In Phantom Liberty scheint es zumindest etwas zu geben, das mit Mr. Blue Eyes in Verbindung steht.

In Phantom Liberty gibt es eine Figur mit dauerhaft leuchtenden blauen Augen, die mit Mr. Blue Eyes in Verbindung stehen könnte.

Es gibt verschiedene Theorien über die Identität von Mr. Blue Eyes, darunter eine geheime Verschwörung.

Cyberpunk 2077-Fans entdecken Phantom Liberty-Figur, die mit Mr. Blue Eyes zu tun haben dürfte

Darum geht's: In Cyberpunk 2077 werden wir beziehungsweise V mehrmals von einer rätselhaften Figur beobachtet, mit der wir aber nicht sprechen können. Ein Scan enthüllt ihren Namen, der schlicht "Mr. Blue Eyes" lautet.

In einem der verschiedenen Enden lernen wir die Person dann zumindest ein bisschen näher kennen, aber viel erfahren wir auch nicht über sie.

Hinweis in Phantom Liberty entdeckt? Jetzt sieht es ganz danach aus, als würden wir auch in Phantom Liberty eine Verbindung zu Mr. Blue Eyes finden können: In einer Gasse hockt eine Person auf dem Boden, die ebenfalls dauerhaft blau leuchtende Augen hat, wie ihr den Bildern in diesem Reddit-Post entnehmen könnt:

Was bedeutet das? Normalerweise heißen kurzzeitig leuchtende Augen in Cyberpunk 2077, dass die Person gerade eine Transaktion durchführt, Daten erhält oder sendet oder Nachrichten verschickt. Wenn die Augen dauerhaft leuchten, könnte das bedeuten, dass derjenige eben dauerhaft mit einem Netzwerk in Verbindung steht.

Das sind die Mr. Blue Eyes-Theorien: Um die mysteriöse Figur ranken sich diverse Fan-Theorien und bisher gibt es noch keinerlei offizielle Erklärung seitens Entwicklerstudio CD Projekt RED oder eindeutige Einordnungen innerhalb des Spiels selbst (mehr dazu: Fandom-Wiki/GameStar).

Geheim-Verschwörung: Mr. Blue Eyes könnte einer Organisation angehören, die im Hintergrund die Fäden zieht und ganz eigene Ziele verfolgt. Als Kandidat käme da zum Beispiel Night Corp in Frage. Der JinGuji-Ring, den Mr. Blue Eyes und viele andere tragen, könnte eine Art Erkennungszeichen oder Gadget sein.

Mr. Blue Eyes könnte einer Organisation angehören, die im Hintergrund die Fäden zieht und ganz eigene Ziele verfolgt. Als Kandidat käme da zum Beispiel Night Corp in Frage. Der JinGuji-Ring, den Mr. Blue Eyes und viele andere tragen, könnte eine Art Erkennungszeichen oder Gadget sein. Künstliche Intelligenz: Mr. Blue Eyes könnte im Dienste einer KI stehen oder sogar komplett von ihr gesteuert werden. Wenn hier eine konstante Verbindung zur KI besteht, würde das perfekt zu den stets blau leuchtenden Augen passen.

Mr. Blue Eyes könnte im Dienste einer KI stehen oder sogar komplett von ihr gesteuert werden. Wenn hier eine konstante Verbindung zur KI besteht, würde das perfekt zu den stets blau leuchtenden Augen passen. Morgan Blackhand? Last but not least vermuten einige Fans auch, dass es sich bei Mr. Blue Eyes um Morgan Blackhand handelt: eine Figur aus der Pen & Paper-Vorlage, die in Cyberpunk 2077 nicht selbst auftaucht. Darauf deutet aber eigentlich nur ein Datamining-Fund hin, demzufolge die Haare von Mr. Blue Eyes in den Spieldateien als die von Morgan Blackhand bezeichnet wurden.

Am Wahrscheinlichsten wirkt die Vermutung, dass wir es in Cyberpunk 2077 und dem Phantom Liberty-DLC mit einer KI zu tun haben, die im Hintergrund versucht, Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Night City zu nehmen. Dafür würde auch sprechen, dass Songbird von einem "Proxy" spricht, dessen Beschreibung stark nach Mr. Blue Eyes klingt.

Was haltet ihr von dem Fund? Was denkt ihr, könnte hinter Mr. Blue Eyes stecken?