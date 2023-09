Cyberpunk 2077: Wegen dieser Einstellung hätte ich in Phantom Liberty beinahe meinen Fernseher angereihert – schaltet sie unbedingt aus!

Ein Drehwurm vom Spielen muss echt nicht sein!

Zehn Sekunden hat es gedauert und mir hing Cyberpunk 2077 zum Halse heraus. Nicht, weil mich das Gameplay stört oder ich irgendwas an der Story auszusetzen habe – beides funktioniert für mich blendend. Stattdessen ist es eine kleine Mechanik, die maximalen Brechreiz bei mir auslöst. Zum Glück lässt sie sich aber deaktivieren!

Chris Werian Chris hat eigentlich keine Probleme mit Motion Sickness – zu Deutsch Bewegungs- oder Reisekrankheit – in Videospielen. Bei Cyberpunk 2077 hat es aber keine Minute gedauert, bis ihm kotzübel auf seiner Couch wurde. Schuld daran sind die Kopfbewegungen von V, für die es aber eine Einstellung gibt.

In Cyberpunk 2077 seekrank werden – mit dieser Option könnt ihr es vermeiden

Zuvor lösten nur ein Mal in meinem Leben wankende Bewegungen ein starkes Unwohlsein in meiner Magengegend aus. Und zwar in meinem Kindstagen, als ich während eines Familienausflugs eine recht stürmische Überfahrt von Cuxhaven nach Helgoland über mich ergehen lassen musste.

Statt die laue Meeresbrise der Nordsee zu genießen, habe ich mehr Zeit damit verbracht, das Innere von Papiertüten zu studieren und meine Verdauung zu restrukturieren. Ein wirklich "grandioser" Ausflug, den ich am liebsten aus meinen Erinnerungen streichen würde.

Als ich jüngst Cyberpunk 2077 in Version 2.0 für einen Grafikvergleich analysiert habe, kam jedoch genau dieses flaue Gefühl wieder hoch. Schuld daran ist die leicht nickende, zur Seite gerichtete Bewegung, mit der meine pinkhaarige Netrunnerin die Kamera verwackelt, sobald sie läuft oder sprintet.

Außerdem sitze ich recht nah an meinem Bildschirm – die Erschütterungen konnten also so richtig auf mich einwirken, weshalb ich das Sci-Fi-Meisterwerk einfach nicht spielen konnte!

Im neuen Stadteil Dogtown gibt es viele interessante Orte, sie zu Fuß zu erkunden, fiel mir jedoch unglaublich schwer.

Praktischerweise habe ich mich jedoch zum Zeitpunkt meiner ersten Gehversuche in der dystopischen Welt mit einer Freundin unterhalten, die als absolute Cyberpunk-Fanatikerin den entscheidenden Tipp geben konnte:

"Schau doch mal nach Zusätzliche Kamerabewegungen, ich glaube Additive Camera Motions in der englischen Sprachausgabe. Ich habe das auch nicht ertragen."

Zu finden ist die Option unter [Gameplay] in den [Einstellungen] / [Settings] und dann recht weit oben im ersten Reiter [Schwierigkeitsgrad] beziehungsweise [Difficulty].

Gesagt, getan. Und siehe da: Mit ausgeschalteter Kamerabewegung konnte ich ENDLICH im vollen Tempo durch die Straßenschluchten von Night City fetzen, völlig ohne Motion Sickness!

Die Unterschiede der drei Einstellungsstufen:

0:25 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Zusätzliche Kamerabewegungen in der Übersicht

Für mich wird das Chrom- und Neon-verzierte Gangster-Rollenspiel somit überhaupt erst spielbar und für euch ja vielleicht auch. Oder wenigstens ein kleines Stückchen besser.

Ich raube, schnetzel und prahle mich jetzt jedenfalls in Richtung Phantom Liberty-DLC, hier seht ihr unseren Test zur riesigen Erweiterung:

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Da wir gerade schon beim Thema sind – fast drei Jahre hat es gedauert, bis Cyberpunk 2077 mit dem Thriller-Addon Phantom Liberty und einem generalüberholten Game-Design in Update 2.0 erweitert wurde.

Die ganzen Neuerungen sind Grund genug, dass wir den Titel aufwerten und dem DLC eine der höchsten Punktzahlen des Jahres vergeben.

Hier erfahrt ihr mehr über das Komplettpaket:

Ein ziemlich gelungener Abschluss für den stilistisch bahnbrechenden Rollenspiel-Shooter, der kein weiteres Story-Addon mehr erhalten soll, aber uns noch ein Weilchen begleiten wird. Und sei es in Form von Einstellungstipps.

Habt ihr in Cyberpunk 2077 auch schon einmal Motion Sickness verspürt oder gar keine Probleme damit? Kennt ihr vielleicht sogar noch ein paar weitere Tricks in den Einstellungen des Spiels?