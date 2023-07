Auch wenn einige versprochene Features immer noch fehlen, hat Cyberpunk 2077 eine beachtliche Entwicklung hingelegt – nach der Veröffentlichung. Aus dem einstigen Desaster voller Bugs und Plotstopper (von der PS4- und Xbox One-Version ganz zu schweigen) wurde ein Spiel, das sich mittlerweile rehabilitiert hat. Das spiegeln jetzt auch die Steam-Rezensionen wider.

CDPR freut sich: Cyberpunk 2077 kommt auf Steam endlich sehr gut an

Was war da los? Falls ihr irgendwie unter einem Stein gelebt haben solltet: Rund um Cyberpunk 2077 gab es 2020 und davor einen Hype, der seinesgleichen suchte. Umso tiefer war dann der Fall, als das Spiel releast wurde. Die Technik wirkte vor allem auf den Konsolen katastrophal, die Current Gen-Versionen fehlten gleich ganz. Auch auf dem PC gab es unzählige Bugs und Probleme.

Mittlerweile (fast) alles gut: Aber CD Projekt RED hat es wie jedes Mal nach einer Veröffentlichung auch dieses Mal wieder geschafft, ihr Spiel so lange so stark zu verbessern, bis die meisten Fans zufrieden sind. Unzählige Updates haben dafür gesorgt, dass Cyberpunk 2077 mittlerweile auf Steam eine Durchschnittsbewertung von "sehr gut" hat.

Der Global Community Director von CD Projekt RED bedankt sich bei allen, die die harte Arbeit der Entwickler*innen seit dem Release so wertschätzen:

Was heißt das genau? Eine "sehr positiv"-Bewertung kommt zustande, wenn 80 % der User-Kritiken auf Steam positiv sind. Bei näherer Betrachtung gibt es noch eine Unregelmäßigkeit Anfang März 2022: Hier wurden einige Bewertungen ausgeblendet, weil sie laut Steam nicht themenbezogen gewesen seien und zudem ungewöhnlich in ihrer Konzentration gewirkt haben. Das war kurz nach Release von Update 1.5.

Obwohl die Stimmung insgesamt mittlerweile überwiegend positiv ist, gibt es natürlich immer noch einige Stimmen, die das anders sehen. Auf Twitter, aber auch auf Steam beschweren sich Fans nach wie vor, dass Cyberpunk 2077 nicht zu Release in diesem Zustand war und es so lange gedauert hat, das unfertige Spiel zu reparieren. Auf manche Features warten Fans immer noch.

Nicht mehr lang bis Phantom Liberty: Mit den letzten Updates wurden jede Menge Bugs behoben. Viel davon soll auch als Vorbereitung für den ersten und einzigen großen Story-DLC zu Cyberpunk 2077 dienen. Am 26. September soll es soweit sein. Dann erscheint die Cyberpunk-Erweiterung Phantom Liberty für PS5, Xbox Series S/X und den PC. Eine Last Gen-Version bleibt uns dieses Mal erspart.

Was sagt ihr zum aktuellen Zustand von Cyberpunk 2077? Findet ihr die Fertigstellung nach Release okay oder hätte das Spiel direkt so erscheinen müssen?