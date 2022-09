Cyberpunk 2077 nach Patch 1.6: Diese Verbesserungen sollen noch kommen

Cyberpunk 2077 wird auch nach Update 1.6 und unabhängig vom geplanten Story-Addon noch erweitert und verbessert. Was genau alles noch für die Zukunft geplant ist, hat Entwicklerstudio CD Projekt RED vorgestern ebenfalls im Rahmen der Night City Wire-Episode rund um Edgerunners verraten. Ihr könnt euch freuen: Da kommt noch eine ganze Menge und vieles, auf das Fans schon lange hoffen.

Cyberpunk 2077: CDPR will in Zukunft endlich Polizei, Nahkampf und Cyberware verbessern

Cyberpunk 2077 wird noch besser: Seit dem technisch vor allem auf PS4 und Xbox One katastrophalen Launch arbeitet CD Projekt daran, das Open World-RPG zu verbessern. Dazu zählen die vielen Updates, von denen jetzt gerade erst mit Patch 1.6 das neueste erschienen ist.

Aber das war noch nicht alles, danach geht es weiter. Alle Infos zu Update 1.6 seht ihr hier:

Was kommt da noch? Abgesehen vom Patch 1.6 und dem frisch enthüllten Story-DLC namens Phantom Liberty, wird auch die Arbeit an anderen Verbesserungen fortgesetzt. Für die gibt es zwar noch keinen genauen Zeitrahmen, aber zumindest wissen wir schon grob, was da alles noch auf uns zukommen soll. Das wurde in der neuesten Night City Wire-Episode angekündigt:

Komplett überarbeitetes Polizei-System: Die KI und das Verhalten der Polizei soll überarbeitet werden. Vielleicht fahren sie dann sogar Auto und erscheinen nicht immer hinter uns aus dem Nichts. Damit würde einer der größten Kritikpunkte am Spiel ausgemerzt werden.

Die KI und das Verhalten der Polizei soll überarbeitet werden. Vielleicht fahren sie dann sogar Auto und erscheinen nicht immer hinter uns aus dem Nichts. Damit würde einer der größten Kritikpunkte am Spiel ausgemerzt werden. Fahrzeug-Kämpfe: Die Kämpfe zwischen zwei Fahrzeugen waren bisher nur in wenigen geskripteten Augenblicken spielbar, aber auch das soll verbessert werden. Da es im selben Atemzug mit der Polizei genannt wird, deutet das stark darauf hin, dass wir in Zukunft auch per Auto von den Cops verfolgt werden.

Die Kämpfe zwischen zwei Fahrzeugen waren bisher nur in wenigen geskripteten Augenblicken spielbar, aber auch das soll verbessert werden. Da es im selben Atemzug mit der Polizei genannt wird, deutet das stark darauf hin, dass wir in Zukunft auch per Auto von den Cops verfolgt werden. Nahkampfsystem: Auch der Nahkampf soll erneuert werden und mehr Möglichkeiten bieten.

Auch der Nahkampf soll erneuert werden und mehr Möglichkeiten bieten. Perk Tree: Laut Game Director Gabe Amatangelo erwarten uns auch im Hinblick auf die Skills einige Neuerungen.

Laut Game Director Gabe Amatangelo erwarten uns auch im Hinblick auf die Skills einige Neuerungen. Cyberware: Ebenfalls geplant ist Cyberware, die sich auch "nach Cyberware anfühlt".

Was ist mit New Game Plus? Das steht aktuell noch nicht fest. Auf Twitter hat sich Level Designer Miles Tost vor einigen Tagen dazu geäußert, wie schwierig und komplex ein entsprechendes Feature für Cyberpunk 2077 umzusetzen sei. Ob es geplant ist, bleibt momentan aber unklar. Miles Tost will keine Versprechungen machen.

Wie findet ihr die angekündigten Verbesserungen? Was fehlt euch noch, worauf hofft ihr sonst?