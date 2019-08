Cyberpunk 2077 auf der PS1 - Fan baut Retro-Version des RPGs

Auf Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red liegt die Hoffnung vieler RPG-Fans. Es dauert allerdings noch einige Monate, bis Night City seine Tore endgültig öffnet. So lange konnte der YouTube Bearly Regal allerdings nicht warten und hat deswegen im PS4-Spiel Dreams die offizielle Gameplay-Demo von Cyberpunk 2077 nachgebaut - als PS1-Spiel.

In seinem Video können wir nicht nur das charmante Ergebnis bewundern. Er erklärt auch an einigen Stellen, wie sein Werk entstanden ist. Mittlerweile hat Bearly Regal schon einiges an Erfahrung mit Dreams gesammelt. So zeichnet er beispielsweise auch für ein Death Stranding PS1-Demake verantwortlich.

Viele Details, trotz technischer Einschränkungen

Trotz der geringen Auflösung und Sichtweite finden sich viele kleine Details in der PS1-Demo, die der Cyberpunk-Spielwelt Leben einhauchen. Viele Schilder und Anzeigen sind direkt aus dem Original übernommen. Die Gameplay-Sequenzen im Video starten direkt am Anfang und später ab Minute 11:34 mitsamt Rendersequenzen und Menü.

Mehr zum richtigen Cyberpunk 2077 gibt es übrigens auf der Gamescom 2019 in wenigen Wochen zu sehen. CD Projekt hat bereits angekündigt, dass im Publikumsbereich eine Gameplay-Demo gezeigt wird. Egal wie umfangreich das RPG am Ende wird, alle Käufer bekommen dasselbe Spiel, denn es gibt keine Ingame-Boni für Vorbesteller.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC.