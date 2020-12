Cyberpunk 2077: Digitale PS4-Version umtauschen/erstatten - so geht's

Cyberpunk 2077 ist da, bleibt aber auf PS4 und Xbox One technisch hinter den Erwartungen zurück. Weil der Titel auf den Last Gen-Konsolen so sehr unter Performance-Einbrüchen und Nachlade-Schwierigkeiten leidet, wollen es einige Spieler*innen zurückgeben. Im Netz häufen sich jetzt Berichte von Menschen, bei denen das Umtauschen der digitalen PlayStation 4-Kopien problemlos gelungen ist, bei anderen scheint es mit der Rückerstattung nicht so ohne Weiteres zu klappen. Hier erfahrt ihr, was Sony dazu sagt und was ihr dabei beachten müsst.

Sony scheint Cyberpunk 2077 einigen Spieler*innen auch nach 10 Stunden Spielzeit noch zu erstatten

Darum geht's: Cyberpunk 2077 läuft auf PlayStation 4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One S und Xbox One X alles andere als berauschend. Es gibt so viele technische Probleme mit der Last Gen-Version, dass wir eine Kaufwarnung aussprechen mussten und den Gamepro-Test massiv abgewertet haben. Wie die PS4-Versionen im Vergleich aussehen, könnt ihr euch hier anschauen:

Dementsprechend versuchen nun einige Spieler*innen, ihre digitalen Kopien des Spiels zurückzugeben, umzutauschen beziehungsweise sie sich erstatten zu lassen. Was zum Beispiel bei Reddit-User NotBen reibungslos geklappt haben soll. Er habe sein Geld zurückerhalten, obwohl er bereits über zehn Stunden gespielt hatte. Vielen anderen ist es offenbar ähnlich ergangen, auch auf der Xbox One.

Probleme mit dem Umtausch? Bei anderen Menschen im Internet scheint das aber nicht so einfach gewesen zu sein mit der Rückerstattung. Unter dem Reddit-Beitrag entfaltet sich eine lebhafte Debatte darüber, ob und wenn ja, wie und wann Sony Rückerstattungen für Cyberpunk 2077 zustimmt, wenn ihr es digital für PS4 gekauft habt.

Wir haben bei Sony nachgehakt: Das offizielle Statement zu Erstattung & Umtausch

Keine allgemeingültige Lösung: Der Reddit-Nutzer NotBen scheint Glück gehabt zu haben. Eigentlich sind Umtausch oder Rückerstattung offiziell nämlich nicht vorgesehen, wenn ihr ein Spiel bereits heruntergeladen und vor allem auch schon längere Zeit gespielt habt. Es sei denn, das Produkt ist fehlerhaft.

Hier liegt wohl der springende Punkt und es kommt aber natürlich auch immer auf das Drumherum an. Selbstverständlich macht auch der Ton die Musik. NotBen erklärt, er habe das komplette Spiel samt aller Spielstände von seiner PS4 gelöscht, bevor er sich an den Support gewandt hat und sei außerdem ruhig und professionell geblieben.

Was sagt Sony? Sony erklärt uns in einer Email, dass sich an den Stornierungsbedingungen nichts geändert habe.

"Man kann nach wie vor den Kauf eines digitalen Inhalts innerhalb von 14 Tage nach dem Kaufdatum stornieren und eine Rückerstattung des Kaufpreises anfordern. Voraussetzung ist jedoch normalerweise, dass das Herunterladen oder Streamen des Inhalts noch nicht begonnen wurde."

"Bei Rückerstattungsanfragen wegen 'Fehlern', wie im genannten Fall, dürfte es eine Fall-zu-Fall-Entscheidung sein. Die genaue Formulierung in unseren Stornierungsbedingungen hierzu ist: 'Digitale Inhalte, bei denen du bereits den Download oder das Streamen gestartet hast, sowie Ingame-Consumables, die bereits geliefert wurden, können nur erstattet werden, wenn sie fehlerhaft sind'."

Das heißt, ihr könnt es zumindest versuchen, da die Frage nach dem Umtausch beziehungsweise der Rückerstattung eine Fall-zu-Fall-Entscheidung bleibt. Wie sehr die PS4- und Xbox One-Version von Cyberpunk 2077 "fehlerhaft" ist und ob das eine Stornierung rechtfertigt, müsst ihr dann wohl oder übel mit dem Sony-Support klären.

Wie sind eure diesbezüglichen Erfahrungen? Habt ihr bereits versucht, euer Geld für Cyberpunk 2077 zurück zu bekommen?