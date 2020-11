Cyberpunk 2077 braucht auf PS4 zwei Discs und mindestens 70 GB Speicher

Obwohl das Sci-Fi-Abenteuer Cyberpunk 2077 erst kürzlich auf den 10. Dezember 2020 verschoben wurde, erhalten bereits jetzt die ersten Firmen Promo-Material, um den Verkauf des Titels ordentlich anzukurbeln. Schon einige redselige Mitarbeiter*innen haben zu früh Spiele-Informationen vor dem offiziellen Verkauf geleakt, da wundert es nur wenig, dass wir bereits jetzt erste Einblicke zum Promo-Material zu Cyberpunk 2077 erhalten.

Auf Reddit zeigt ein User einen randvollen Karton mit besagtem Promo-Material. Neben Ballons und dazugehörigem Zubehör liegt dem Karton erstes Verpackungsmaterial der physischen Kopie bei. Auf diesem sind sehr interessante Details zu finden, die der findige User natürlich mit uns teilt.

PS4-Version kommt auf zwei Discs

Welche neuen Details enthüllt die Verpackung? Auf der Vorderseite der Verpackung ist zu sehen, dass der PS4-Version von Cyberpunk 2077 zwei Discs beiliegen. Allerdings bleibt offen, ob beide Discs für die Installation genutzt werden müssen. Neben den zwei Discs finden sich noch ein Kompendium zur Welt, Sticker, Postkarten und eine Karte der Spielwelt.

Des Weiteren ist auf der Rückseite der Spieleverpackung deutlich zu erkennen, dass Cyberpunk 2077 mindestens 70 GB an Speicherplatz auf eurer PS4 benötigt. Räumt also am besten schon einmal etwas Speicherplatz frei.

Besorgte User mahnen zur Vorsicht

Viele Reddit-User freuen sich über die überraschenden Enthüllungen. Einige mahnen den Firmenmitarbeiter jedoch zur Vorsicht, denn in jüngster Vergangenheit sei bereits ein Lagerarbeiter entlassen worden, der vor dem offiziellen Launch der PS5 ebendiese gepostet hatte.

Erst kürzlich hat CD Project eine neue Ausgabe von Night City Wire angekündigt. Ausgerechnet zu dem Tag, an dem Cyberpunk 2077 erscheinen sollte. Was wir in der neuesten Ausgabe von Night City Wire erwarten können, könnt ihr hier nachlesen:

