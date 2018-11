Open World-Spiele sind heutzutage groß in Mode, haben oft wegen ihrer schieren Größe aber auch mit ärgerlichen - oder lustigen - Bugs zu kämpfen. Wir denken da zum Beispiel an The Crew oder Risen 2.

Auch Entwickler CD Projekt Red hat bereits Erfahrungen mit Bugs in Open World-Spielen gemacht, zum Beispiel bei ihrem gefeierten Hit The Witcher 3: Wild Hunt von 2015. Für ihren nächsten Release, Cyberpunk 2077 strebt das Studio nun einen möglichst fehlerfreien Release an - auch inspiriert durch ein aktuelles Beispiel.

Denn Studiochef Adam Kicinski wurde in einer Telefonkonferenz gefragt, was CD Projekt vom Launch von Rockstars Red Dead Redemption 2 gelernt habe. Seine Antwort:

"Ohne Zweifel ist Qualität von äußerster Wichtigkeit. Wir streben danach, Spiele zu veröffentlichen, die ähnlich verfeinert sind wie Red Dead Redemption 2 und generell aktuelle Rockstar-Spiele. Es ist exzellent, deswegen streben wir nach ähnlichem. Fantastische Reviews, exzellente Verkäufe."

Die RDR2-Lehre: Außergewöhnliche Spiele

Eine Lehre daraus sei, dass man selbst "außergewöhnliche Spiele" veröffentlichen wolle, und genau das sei der Plan von CD Projekt Red.

Daraus lässt sich entnehmen, dass die Entwickler insbesondere für den Polishing-Prozess eine Menge Zeit einplanen werden. Red Dead Redemption 2 glänzt in diesem Bereich und ist für ein Open World-Spiel erstaunlich bugfrei, es gab aber auch Diskussionen wegen des ausufernden Crunchs bei Rockstar.

Cyberpunk 2077 erscheint für die PS4, die Xbox One und den PC, ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht.

