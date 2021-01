Cyberpunk 2077: Sind Romanzen mit mehreren Partnern möglich?

Cyberpunk 2077 geizt nicht mit Sex und Liebeleien. Es gibt die Puppen und den Rotlicht-Distrikt Jig-Jig-Street und ihr könnt auch One-Night-Stands mit manchen NPCs haben. Es geht aber auch ernster, denn es ist möglich, eine langfristige Romanze einzugehen.

Je nachdem, welchen Charakter ihr spielt, habt ihr hier mehrere NPCs als Option. Es gibt eine weibliche und eine männliche homosexuelle Beziehung sowie eine weibliche und männliche heterosexuelle Partnerschaft.

Einen umfangreichen Romanzen-Guide haben wir für euch ebenfalls zusammengestellt:

27 3 Mehr zum Thema Alle Cyberpunk 2077-Romanzen freischalten: Panam, Judy & Co.

Cyberpunk-Helden sind monogam

Eine Beziehung mit vielen sexuellen Abenteuern: Im Spiel ist es nur möglich, eine feste Partnerschaft einzugehen. Polyamorie ist also auch im Jahr 2077 verpönt. Doch offene Beziehungen sind möglich. Das bedeutet, selbst, wenn ihr eine Partnerschaft eingegangen seid, steht euch nichts im Weg, hin und wieder mal die Jig-Jig-Street zu besuchen, um ein wenig Spaß zu haben - wenn ihr das nötige Kleingeld dafür ausgeben möchtet. Auch einen One-Night-Stand mit einem der willigen NPCs könnt ihr eingehen.

Um eine Romanze zu starten, müsst ihr die jeweilige Quest des NPCs erledigen und ihm oder dabei etwas Honig ums Maul schmieren. Es ist also wichtig, dem NPCs genau das zu sagen, was er oder sie hören möchte. Ja, das bedeutet, dass ihr eine Romanze in den Sand setzen könnt. Dann ist es auch nicht mehr möglich, die Beziehung wieder zu kitten.

In dem Fall bleiben euch nur die Puppen und Joytoys sowie One-Night-Stands, falls ihr Sex in Cyberpunk 2077 erleben möchtet.

Seid ihr schon erfolgreich eine Romanze in Cyberpunk 2077 eingegangen? Hättet ihr euch davon mehr versprochen?