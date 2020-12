Das Chaos um Cyberpunk 2077 geht weiter. Nachdem CD Projekt bis vor Kurzem noch kommunizierte, dass sich unzufriedene Spieler*innen von Cyberpunk 2077 für Rückerstattungen an Sony und Microsoft wenden sollen, ist die Message des Publishers jetzt eine andere. Zumindest Besitzer*innen einer PS4 werden vertröstet und sollen darauf warten, dass sich CD Projekt wieder bei ihnen meldet.

Kann ich Cyberpunk 2077 zurückgeben?

Begonnen hat die ganze Sache mit dem Release von Cyberpunk 2077, das allen Testern nur für den PC verfügbar gemacht wurde. Das Rollenspiel läuft auf PS4 und Xbox One aber so schlecht, dass es viele als kaputt bezeichnen würden und wir eine Kaufwarnung für Konsolen veröffentlicht haben. Ein Grund also, die Kopien zurückzugeben und sich sein Geld erstatten zu lassen. Oder doch nicht?

Zunächst sagte CD Projekt den verärgerten Gamern, sie sollen ihre digitalen Spiele von Sony und Microsoft erstatten lassen. Und es gab Berichte, laut denen das auch funktionierte. Im Nachhinein handelte es sich dabei aber wohl um Ausnahmen. Wobei Microsoft-Kunden deutlich häufiger eine Rückgabe gewährt wird, als Sony-Kunden. Schon wer seine Kopie heruntergeladen hat, kann sie laut Sony nicht mehr zurückgeben. Stattdessen wurde Fans gesagt, sie sollen auf kommende Patches warten.

Das sagt CD Projekt: In Anbetracht dieser Tatsachen hat CD Projekt jetzt seine Nachricht an die Community geändert. Lediglich Kunden von Microsoft werden noch an eine offizielle Seite für Rückgaben verwiesen. Wer die digitale Playstation-Version besitzt, soll "bitte warten bis wir uns wieder melden".

Fans für CD Projekt wichtiger als Geld

Gegenüber Investoren äußerten sich die Verantwortlichen bei CD Projekt reumütig und bereit zur Wiedergutmachung. Die Reputation bei den Fans sei dem Unternehmen wichtiger als das Geld, das es kosten wird, Cyberpunk 2077 auch auf Konsolen stabil zum Laufen zu bringen.

Cyberpunk 2077 ist für PC, Playstation 4, Xbox One und Google Stadia erhältlich. 2021 soll eine Next-Gen-Version für Playstation 5 und Xbox Series X/S folgen.