Was Cyberpunk 2077 angeht, so ist ein langer Atem gefragt. Aktuell warten viele von euch auf Patch 1.5, das spannende Neuerungen verspricht. Andere wollen Night City endlich in einer aufpolierten PS5- oder Xbox Series X/S-Version erleben. Die Hinweise darauf, dass die Durststrecke bald ein Ende hat, verdichten sich. Dafür gibt es nun ein neues Indiz.

Next Gen-Versionen im Anmarsch?

Darum geht es: Wie unsere Umfrage gezeigt hat, habt ihr immer noch richtig Bock auf Cyberpunk 2077 und freut euch auf die zwei großen Releases im ersten Quartal 2022: Patch 1.5 und die Next Gen-Versionen, beziehungsweise das kostenlose Upgrade für PS5 und Series X/S.

Hinweise auf baldigen Release: Erst kürzlich gab es einen neuen Anhaltspunkt dafür, dass es bald so weit sein dürfte. Fans ist aufgefallen, dass es in der Steam-Datenbank das erste Update seit Oktober gab. Der Twitter-Account PlayStation Game Size hat nun ein alternatives Cover für das Spiel entdeckt und rechnet damit, dass es sich dabei um die PS5-Version handelt.

Das deutet ebenfalls darauf hin, dass der Next Gen-Release nicht mehr lange dauern könnte.

Wann ist es so weit? Aktuell können wir das natürlich noch nicht genau sagen. Das erste Quartal, also der angedachte Release-Zeitraum, zieht sich noch bis Ende März, aber die neuen Entwicklung weisen darauf hin, dass wir schon sehr bald - eventuell sogar in den nächsten Tagen - mit Neuigkeiten rechnen können.

Was bringen Version 1.5 und die Next Gen-Versionen?

In diesem Artikel haben wir für euch alle Infos über Patch 1.5 für euch zusammengetragen

Version 1.5 wird nicht nur sehnlich erwartet, weil der Patch Verbesserungen verspricht. Er soll euch zudem auch noch mit neuen Inhalten versorgen. Die Next Gen-Versionen, beziehungsweise Upgrades, sollen die Power der neuen Konsolen ausnutzen und das Spielerlebnis optimieren. Da der Release bereits mehrfach verschoben wurde, waren Besitzer*innen von PS5 und Xbox Series X/S bisher auf die Abwärtskompatibilität angewiesen.

Wie gefällt euch das neue Cover und wollt ihr gleich loslegen oder seid ihr erst mal mit anderen Spielen beschäftigt?