Cyberpunk 2077 hatte sich zu Release nicht gerade mit Ruhm bekleckert. So gravierend waren einige der Bugs und Fehler im Spiel, dass es zwischenzeitlich sogar von Sony aus dem PS Store gekickt wurde. Inzwischen ist es dank einiger Patches und Verbesserungen dort zwar wieder zu finden, besonders auf den Konsolenversionen läuft aber noch lange nicht alles rund.

CD Projekt Red hat das Spiel aber offensichtlich noch nicht aufgegeben und plant im ersten Quartal 2022 nicht nur eine extra großes Update 1.5, sondern auch den Release der Next-Gen-Upgrades.

Nun wollten wir von euch aber wissen, ob diese Änderungen für euch überhaupt noch interessant sind oder zu spät kommen. Gebt ihr dem Spiel noch eine Chance? Über 14.000 von euch haben bei unserer Umfrage mitgemacht - ein riesiges Dankeschön dafür von uns! Hier findet ihr die vorläufigen Ergebnisse:

Viele von euch haben Cyberpunk noch nicht abgeschrieben

Ja, ich steige mit der Next-Gen-Version ein (36%, 5.063 Abstimmungen)

Ja, ich warte auf Update 1.5 (35%, 4.878 Abstimmungen)

Nein, ich bin die Warterei mittlerweile leid (16%, 2.306 Abstimmungen)

Nein, ich spiele lieber einen oder mehrere der anderen Frühjahr-Releases (13%, 1.768 Abstimmungen)

Abstimmungen Gesamt: 14.015 (Stand: 11.01., 15:00 Uhr)

Das Ergebnis zeigt, dass viele von euch noch immer bereit sind, für Cyberpunk 2077 zu warten. Ganze 71% der Stimmen wollen sich das Spiel zumindest (nochmal) anschauen. 5.063 von euch wollen dabei mit dem Next-Gen-Upgrade einsteigen, während 4.878 von euch auf die Neuerungen aus Update 1.5 warten.

Aber nicht jeder kann oder will so lange warten. Knapp jeder Sechste von euch (16%) hat keine Geduld mehr für Cyberpunk. Und für 13% von euch haben die Spiele, die im Frühjahr neu rauskommen, einfach mehr Priorität.

Wie Cyberpunk 2077 aktuell läuft, könnt ihr hier im Video nochmal sehen:

Das sagt die GamePro-Community

In den Kommentaren habt ihr uns ebenfalls noch einige Einblicke zu eurer Entscheidung gegeben. So haben mehrere von euch, die sich auf das Next-Gen-Upgrade freuen, das Spiel bereits gespielt und wollen einen neuen Durchlauf starten. Dabei soll das Upgrade aber mehr als nur technische Verbesserungen liefern, wie etwa Snakelator schreibt: "Einem erneuten Run mit Next Gen Upgrade schau ich freudig entgegen. Aber dann hoffentlich mit New Game Plus Modus." Andere haben das Spiel unangetastet zu Hause rumliegen und hoffen auf eine bessere Spielbarkeit auf PS5 und Xbox Series X/S.

Manche von euch interessieren sich aber auch schlicht nicht mehr für das Spiel, haben es aufgegeben oder damit abgeschlossen. BiBaButzemann hatte etwa einen spaßigen Durchlauf mit Cyberpunk 2077, wartet jetzt aber lieber auf das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3.

Einige sind sogar bereit, noch länger zu warten, wollen ihre Hoffnungen aber nicht in Update 1.5 oder die Next-Gen-Version setzen. Dann muss es doch mindestens Update 2.0 oder für User klangfinger eine "Definitive Edition" sein.

Von uns nochmal ein Dankeschön für eure zahlreiche Teilnahme. Falls ihr schon immer mal wissen wolltet, welches das absolut ekligste Essen in Skyrim ist, haben wir hier direkt eine neue Umfrage für euch.