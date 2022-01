Cyberpunk 2077: Release von Patch 1.5 und Next Gen-Upgrade schon bald - Steam gibt Hinweis

Viele von euch haben immer noch Bock auf Cyberpunk 2077. Einige möchten mit der Next Gen-Version erstmals nach Night City reisen, andere warten sehnsüchtig auf das große Patch 1.5. Gute Nachrichten gibt es jetzt für alle von euch: Es sieht ganz so aus, als müsstet ihr euch nicht mehr lange gedulden. Auf Steam ist ein Hinweis auf ein baldiges Release aufgetaucht.

Für Cyberpunk 2077 stehen im ersten Quartal 2022 gleich zwei große Releases an, wie ihr unserer Roadmap entnehmen könnt. Da wären zum einen die Versionen für Xbox Series X/S und PS5 - beziehungsweise das kostenlose Upgrade auf die neuen Versionen. Zum anderen soll ein großes Patch alle Versionen des Spieles verbessern.

Beides könnte schon in Kürze in den Startlöchern stehen: Aufmerksame Fans haben bemerkt, dass der Titel zum ersten Mal seit Oktober in der Steam-Datenbank aktualisiert wurde und haben ihre Entdeckung auf Reddit geteilt. Das könnte darauf hinweisen, dass die Releases kurz bevorstehen. Unter anderem geht forbes.com davon aus.

Vielleicht ist es also in den nächsten Wochen oder gar Tagen soweit. Wobei das natürlich keineswegs gewiss ist. Über den Zeitraum lässt sich weiterhin nur spekulieren. Aber womöglich müssen wir nicht mehr bis Ende März 2022 warten (nochmal zur Erinnerung: Offiziell soll der Patch im ersten Quartal 2022 erscheinen, also zwischen Januar und Ende März).

Viele von euch dürfte das freuen, denn unsere Umfrage-Ergebnisse zeigen, dass ihr Cyberpunk 2077 noch nicht abgeschrieben habt. Allerdings solltet ihr die Informationen noch mit Vorsicht genießen, bis sie offiziell bestätigt sind.

GamePro hat CDPR nach weiteren Informationen gefragt. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald wir mehr wissen.

Was bringen die Upgrades?

Über Patch 1.5 ist bisher leider noch nicht allzu viel bekannt. Klar ist aber, dass es sich um ein großes Update handeln wird. Neben verschiedenen Verbesserungen soll es auch neue Inhalte ins Spiel bringen.

In diesem Artikel haben wir für euch noch einmal ausführlicher zusammengefasst, was wir wissen:

22 4 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 Patch 1.5: Alle bekannten Infos zum nächsten großen Update

Das Upgrade auf die neuen Konsolen wurde bereits mehrfach verschoben. So konnte Cyberpunk 2077 bisher auf Series X/S und PS5 nur dank Abwärtskompatibilität gezockt werden. Die neuen Versionen sollen die Vorzüge der neuen Hardware endlich "voll ausnutzen". Wie das dann in der Praxis aussieht, könnten wir schon bald erfahren.

Was denkt ihr, wann wir mit den Updates rechnen können?