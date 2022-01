Cyberpunk 2077 Patch 1.5: Alle bekannten Infos zum nächsten großen Update

Wann erscheint Update 1.5 für Cyberpunk 2077? Diese Frage stellen sich aktuell viele Möchtegern-Legenden von Night City. Einige – wenn auch unspezifische – Infos zum ersten großen Patch im Jahr 2022 hat CD Projekt RED bereits verraten. Wir fassen alle bekannten Infos zusammen. Sobald wir mehr erfahren, updaten wir diesen Artikel.

Release-Fenster von Patch 1.5

Laut CDPR soll Patch 1.5 zeitgleich mit den Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Einen genauen Zeitraum für den Release hat das polnische Studio bislang nicht verraten, wohl aber einen Zeitraum.

Im ersten Quartal 2022 erwarten uns sowohl Patch 1.5 als auch die Next Gen-Upgrades. Oder in anderen Worten: Irgendwann zwischen Januar und April.

Gibt es schon Infos zu den Inhalten von Patch 1.5?

Konkrete Infos zu den Inhalten von Patch 1.5 gibt es nicht. Allerdings wissen wir bereits, dass es sich dabei um ein vergleichsweise großes Update handeln wird, das neben den Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S zahlreiche Bugfixes, Verbesserungen und höchstwahrscheinlich auch neue Inhalte für Cyberpunk 2077 im Gepäck haben dürfte.

Zuletzt machte ein via 4Chan verbreitetes Gerücht die Runde, dass Update 1.5 unter anderem ein Transmog-System, überarbeitete KI, neue Waffen sowie eine eigene Garage für Hauptcharakter V mit sich bringen soll (via GameStar). Dieses Gerücht dementierte CD Projekt RED allerdings kurze Zeit später.

Warum überspringt CDPR Patch 1.4?

Mit Patch 1.3 erschien im August 2021 das letzte große Update zu Cyberpunk 2077, das neben zahlreichen Verbesserungen und Bugfixes den ersten Gratis-Mini-DLC mit sich brachte. Zur Erinnerung: Dieser enthält unter anderem ein neues Fahrzeug und eine schicke Jacke für V.

Logischerweise müsste die Versionsnummer des nächsten Updates 1.4 lauten, doch CDPR überspringt diese und stellt stattdessen gleich Patch 1.5 in Aussicht.

Der Grund ist simpel: Wie CDPR-CEO Adam Kicinski in einem Investoren-Call (via GameStar) erklärte, werden alle Inhalte und Verbesserungen, die ursprünglich für Patch 1.4 angedacht waren, in einem großen Patch 1.5 gebündelt. Zudem wolle das Studio mit einer "runden Nummer" betonen, dass es sich beim nächsten Patch um ein wirklich "großes Update" handelt.

Zum Launch und darüber hinaus hatte Cyberpunk 2077 mit starken technischen Problemen zu kämpfen, die nach wie vor nicht vollständig behoben sind. Ein Video zum aktuellen Stand von Cyberpunk 2077 seht ihr hier:

Was bringt das Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S?

Aktuell ist Cyberpunk 2077 nur via Abwärtskompatibilität auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar.

Wie Marcin Iwinski schon im Dezember 2020 versprach, sollen die Next Gen-Versionen des RPGs die technischen Vorzüge der PS5 und Xbox Series X/S "voll ausnutzen". Genaueres wissen wir bislang nicht.

Das vollwertige Next Gen-Upgrade soll komplett gratis sein. Die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von Cyberpunk 2077 werden außerdem genauso viel kosten wie die Versionen für PS4 und Xbox One.

So geht's 2022 mit Cyberpunk 2077 weiter

Neben Patches und den Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S sollen in diesem Jahr weitere Gratis-DLCs für das Action-RPG folgen. Konkrete Inhalte sind allerdings noch nicht bekannt.

Die vollständige Roadmap 2022 zu Cyberpunk findet ihr in einem separaten GamePro-Artikel.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an das nächste große Update (1.5)?