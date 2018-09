Cyberpunk 2077 schöpft aus dem Vollen: Es gibt beinahe nichts, das unmöglich wäre.

Dabei bietet das Cyberpunk-Genre sogar noch mehr Möglichkeiten als es zum Beispiel die Fantasy-Welt eines The Witcher 3 tut.

Die Entwickler von CD Projekt RED müssen eigentlich nur darauf achten, dass ihre Ideen im Rahmen der Spielwelt Sinn ergeben und logisch wirken. Ansonsten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Abwechslung im Vergleich zu The Witcher 3

Endlich was anderes! Wie uns Leveldesigner Miles Tost auf der Gamescom verraten hat, freuen sich neben den Entwicklern vor allem auch die Concept-Artists, nach drei Spielen im mittelalterlichen Fantasy-Setting etwas anderes angehen zu können.

Zum Beispiel die Vertikalität.

In The Witcher 3 ist alles mehr oder weniger flach. In Cyberpunk 2077 gibt es Hochhäuser, Megabuildings und eine komplette futuristische Stadt, die über viele Jahre gewachsen ist.

Über 100 Spielstunden?

Designer verspricht "nicht weniger Content als The Witcher 3"

Cyberpunk ist ein hochaktuelles Genre

Die Thematik rückt immer mehr in den Mainstream-Fokus: Der CD Projekt-Leveldesigner freut sich über TV-Serien wie Altered Carbon, das Shadowrun-Universum oder die "fantastischen" Deus Ex-Spiele.

"Dass das Genre aktueller wird, bietet uns eine gute Gelegenheit, unseren eigenen Touch einzubringen, ein bisschen frischeren Wind."

"Unsere Interpretation von Cyberpunk bietet nochmal einen gewissen Eigenwert, würde ich sagen. Wir zeigen der Welt, wie wir uns Cyberpunk vorstellen."

Solange es cool ist, ist es gut:

Das Cyberpunk-Genre ermöglicht dank Körper-Modifikation, Hacking und dem Zukunftssetting Dinge, die ein Fantasy-Spiel gar nicht oder allerhöchstens durch Magie erklären könnte.

Auch im Bezug auf Waffen können sich die Beteiligten richtig austoben.

Egal, ob es Knarren sind, die um die Ecke schießen, Kugeln, die selbst ihr Ziel finden oder Shotguns, die durch Wände treffen.

"Wir haben spezielle Gun Artists und Designer genau dafür, die haben daran wirklich sehr viel Spaß."

"Auch da versuchen wir natürlich, uns etwas Neues auszudenken und nicht nur Waffen von anderen Spielen zu kopieren."

Kann aber auch umgangen werden:

"Brutale Gewalt passt einfach in die düstere Welt"

Pen & Paper-Vorlage: Style over Substance

Dass bereits ein Pen & Paper-RPG existiert, das Cyberpunk 2077 zumindest inspiriert, sieht Miles Tost als deutlichen Vorteil. Dort gelte das Motto "Style over Substance".

"Für uns heißt das, solange es cool ist, ist es gut. Dementsprechend gehen wir auch an das Design der Waffen heran."

"Wir scheuen uns nicht, eine coolere Waffe wie die zielsuchenden Patronen zu machen, weil es vielleicht nicht das logischste ist."

"Wir gehen dann eher daran und sagen uns: Das ist supercool, das wollen wir machen. Wie können wir das in unserer Welt logisch erklären, damit es in sich schlüssig ist?"

Was sind die wildesten Ideen, die ihr euch von Cyberpunk 2077 aufgrund des Settings erhofft?

