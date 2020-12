Cyberpunk 2077: Schwammige Controller-Steuerung? Dieser Trick hilft

Cyberpunk 2077 hat auf Konsolen aktuell mit so einigen Problemen zu kämpfen, wie ihr unter anderem in unserer Kaufwarnung für PS4 und Xbox nachlesen könnt. Eines der Probleme könnt ihr allerdings selbst lösen.

Was ist das Problem? Wie wir auch im Test feststellen mussten, fühlt sich die Steuerung via Controller aktuell etwas hakelig an, was speziell bei den Schusswechseln unschön auffällt. Wer einen offensiven Spielstil wählt, hat so nicht nur mit den Gegnern zu kämpfen.

So optimiert ihr die Steuerung auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

Der nützliche Trick stammt von Reddit-User iwishuwood. Wie er funktioniert, hier die nötigen Schritt:

Ruft die Einstellungen auf und wählt den Menüpunkt "Steuerung"

Klickt bei "Erweiterte Optionen anzeigen" auf "Ja"

Stellt den horizontalen Rotationsbonus auf 0

Stellt den vertikalen Rotationsbonus auf 0

Für uns hat sich im Test herausgestellt, dass sich die Steuerung durch die Änderungen deutlich weniger schwammig anfühlt. Welche Punkte wir noch am Action-RPG zu kritisieren hatten und was Cyberpunk 2077 ganz fantastisch macht, könnt ihr hier nachlesen:

Weitere Hilfen zu Cyberpunk auf GamePro.de

Damit ihr euch bestmöglich in Night City zurechtfindet, findet ihr bei uns in den kommende Tagen und Wochen viele nützliche Guides. Einige davon sind bereits online. So könnt ihr spoilerfrei sehen, wie viel Story-Fortschritt ihr bereits gemeistert habt und welche Herausforderungen ihr zu Platin und zum perfekten Gamerscore bewältigen müsst.

Um euch besser in Night City zurechtzufinden, stellen wir euch zudem alle Distrikte genauer vor.

Habt ihr Probleme mit der Steuerung und hat euch das Verändern der Einstellung geholfen? Falls ihr noch weitere Tricks habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.