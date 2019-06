Weil ein Fan während der Xbox-PK im Rahmen der E3 2019 für ein virales Video sorgte, bekommt der nun eine Gratis-Kopie des kommenden Rollenspiels Cyberpunk 2077 samt Collector's Edition geschenkt. Aber langsam, langsam. Was ist da genau passiert?

Vielleicht habt ihr es ja noch gar nicht mitbekommen, aber der Schauspieler Keanu Reeves spielt einen Charakter in Cyberpunk 2077. Und nicht nur das: Er kam während der E3 2019-PK von Microsoft sogar auf die Bühne, um den Release-Termin des kommenden SciFi-Epos zu präsentieren.

Ein Schrei, der zum Meme wurde: Während seiner Rede auf der Bühne bezeichnete Reeves das Spiel als "atemberaubend". Daraufhin brüllte ein Mann aus dem Publikum Reeves entgegen: "DU bist atemberaubend" - und zwar so laut, dass nicht nur der Schauspieler das Kompliment aufschnappte, sondern jeder andere Mensch im Publikum sowie jeder Zuschauer des Livestreams.

Reeves deutete daraufhin mit dem Finger in Richtung Publikum und brüllte ebenfalls in die Menge: "Du bist atemberaubend! Ihr seid alle atemberaubend!".

Und dann drehte das Internet durch.

Zahlreiche Clips sowie Memes des Bühnenauftritts von Reeves finden sich derzeit im Netz. Jeder liebt Keanu.

Keanu Reeves just announced to the world that I’m breathtaking ?#KeanuReeves #XboxE3 #XboxFanFest #Cyberpunk2077 @Xbox @CDPROJEKTRED pic.twitter.com/WRnvdGfYOR