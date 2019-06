Keanu Reeves präsentiert Cyberpunk 2077 und das Internet ist verliebt

Bei der Microsoft-PK zur E3 2019 wurde so einiges enthüllt. Ein Release-Ddatum für Halo Infinite. Neue Details zur Project Scarlett. Und Keanu Reeves. Der hat nicht nur das Erscheinungsdatum für Cyberpunk 2077 bekanntgegeben, sondern auch verraten, dass er selbst im Spiel sein wird. Das traf das Internet unverhofft mitten ins Herz.

Zum einen waren die Fans von Keanus Auftritt begeistert. Auch vor Ort konnten die Zuschauer kaum an sich halten. Als der Schauspieler die Welt von Cyberpunk als "atemberaubend" beschrieb, rief man ihm ein leidenschaftliches "DU bist atemberaubend!" entgegen.

Und wo wir gerade beim Nicht-Atmen-können sind: Natürlich wäre das Internet nicht das Internet, wenn es nicht die Legende vom niemals alternden Unsterblichen weitertreiben würde:

Obwohl ... wer sagt eigentlich, dass es wirklich nur eine Legende ist?

Das ist übrigens nicht der erste Auftritt des Schauspielers in einem Videospiel. Die Matrix-Reihe hat ebenfalls einen hohen Keanu-Anteil. Allerdings hatte Reeves damals technikbedingt noch erheblich mehr Ecken und Kanten.

Entwickler CD Projekt Red hat einen klugen Schachzug gelandet: Der Schauspieler ist nicht nur berühmt, er ist in der Popkultur und den Gefilden des Internets auch noch besonders beliebt. Für viele scheint er allein ein Kaufgrund für Cyberpunk 2077.

Wer weiß? Vielleicht übersteigt der John Wick-Darsteller mit seiner Beliebtheit sogar das Death Stranding-Duo Mads Mikkelsen und Norman Reedus? Zumindest überzeugt Keanus Präsenz sogar Fans, die mit dem Spiel von CD Projekt Red eigentlich gar nichts am Hut haben.

i have no idea what cyberpunk is but if keanu reeves tells me we have a city to burn you best believe im breaking out the lighters and gasoline pic.twitter.com/2JNP0zSHI7