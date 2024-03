Cyberpunk 2077-Spieler findet skurriles Geheimnis und selbst CD Projekt gratuliert ihm zum grandiosen Fund

Ein noch unentdecktes Easter Egg wurde endlich gefunden.

Manche Easter Eggs in Videospielen werden erst sehr spät bis gar nicht entdeckt. In diesem Fall von Cyberpunk 2077 hatten die Entwickler*innen von CD Projekt Red das kleine Secret zwar erst nachträglich in ihr Rollenspiel eingebaut, warteten aber trotzdem schon ungeduldig, wann es denn endlich jemand entdeckt. Der philippinische YouTuber und Spieler Ian Ilano hat es nun geschafft.

Neues Easter Egg in Cyberpunk 2077 entdeckt

Das Update 2.1 hat Ende letzten Jahres ein paar Aussichtspunkte ins Spiel gebracht. Seit Version 2.12 können wir mit den dort angebrachten Ferngläsern aber nicht nur die Aussicht genießen, sondern auch ein neues Easter Egg ausfindig machen – genauer gesagt mit dem Fernglas bei Tom's Diner.

YouTuber Ian Ilano hat genau durch dieses Fernglas geschaut und so als erste Person ein neu eingebautes Geheimnis aufgedeckt. Er wurde nicht nur mit einem persönlichen Foto des Entwicklerteams belohnt, sondern bekam auch ihre Anerkennung.

Nachdem Marcin Momot, Global Community Director von CDPR, mitbekam, dass Ilano das Easter Egg gefunden hat, gratulierte er ihm via X (ehemals Twitter). Er und andere Mitarbeiter*innen von CD Projekt Red hatten sich schon gefragt, wann denn endlich jemand das Foto findet:

Es gab kürzlich eine Diskussion in einem unserer Slack-Kanäle, dass es noch nicht entdeckt wurde. Gut gemacht, dass du es entdeckt hast!

Das Easter Egg lässt sich bei Tom's Diner finden

Wo und wie der YouTuber das Easter Egg entdeckt hat, beschreibt er in seinem Video genauer:

Kurz zusammengefasst müssen wir in Cyberpunk 2077 zu Tom's Diner gelangen, das in Little China, Watson liegt. In dem Laden haben wir während der Hauptstory auch ein Treffen mit Takemura.

Am einfachsten gelangen wir über den Schnellreisepunkt "Bradbury & Buran" dorthin, von dem aus wir links runter die Straße folgen. Tom's Diner lässt sich sehr gut an dem riesigen Hamburger auf dem Dach erkennen. Auf eben dieses Dach müssen wir rauf. Dazu klettern wir auf der rechten Seite vom Eingang aus hoch, bis wir oben angekommen ein Fernglas finden.

Mit diesem interagieren wir dann und machen auf der linken Seite das Logo von CD Projekt Red (den roten Vogel) an einer Hauswand ausfindig. Wenn wir etwas länger draufstarren, wird das Easter Egg aktiviert und ein Foto gezeigt, auf dem ein Teil des Entwicklerteams zu sehen ist. Momot erklärte, dass es von einem Firmenpicknick stammt.

Und wofür stehen die Zahlen am Fernglas? Aber auch wenn Ian Ilano damit das Easter Egg enthüllt hat, scheint er noch nicht ganz zufrieden zu sein.

Am Ende des Videos erwähnt er zumindest, dass er sich jetzt noch fragt, was der Code "0312-2105B" auf dem Fernglas zu bedeuten hat. Möglicherweise rein gar nichts, aber es wäre auch denkbar, dass hier ein weiteres Geheimnis darauf wartet, entdeckt zu werden.

Über welches entdeckte Easter Egg habt ihr euch am meisten gefreut, sei es in Cyberpunk 2077 oder in einem anderen Spiel?