Cyberpunk 2077 ist dank Update 2.0 endlich richtig gut, aber auf eine Sache warten Fans immer noch

Cyberpunk 2077 lässt kaum noch Wünsche offen, aber eine Sache wäre da noch...

Viele Wünsche und Träume der zunächst enttäuschten Cyberpunk 2077-Fans wurden innerhalb der letzten drei Jahre erfüllt. Mit Update 2.0 sind haufenweise Änderungen und coole Neuerungen wie die Fahrzeugkämpfe ins Spiel gekommen.

Aber da gibt es durchaus immer noch Dinge, die manchen Spieler*innen fehlen. Ganz vorn mit dabei: Ein New Game Plus-Modus. Ob der jemals kommt, ist allerdings fraglich.

Worum geht's? Cyberpunk 2077 kam auf den Konsolen in einem technisch üblen Zustand auf den Markt. Das CD Projekt RED-Spiel wurde sogar aus dem PlayStation-Store gekickt und wir mussten eine Kaufwarnung für Cyberpunk 2077 aussprechen. Zusätzlich wurden viele Marketing-Versprechen schlicht nicht eingelöst.

Mittlerweile ist alles gut: Update 2.0 hat umfassende Änderungen an der KI, der Polizei, dem Charakter- und Skillsystem sowie an Fahrzeugen und vielem mehr eingeführt. Endlich fühlt sich das Spiel so an, wie sich viele Fans es zum Release vorgestellt hatten – Cyberpunk 2077 wird dem eigenen Hype nach drei Jahren endlich gerecht:

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Okay, fast alles: Selbstverständlich gibt es aber immer noch die eine oder andere Kleinigkeit, die manchen Fans ein Dorn im Auge ist. Vor allem eine Sache wird immer wieder genannt, der bei vielen anderen großen Spielen Standard ist. In Cyberpunk 2077 fehlt der New Game Plus-Modus. Der wird auf Reddit und Co natürlich immer wieder gefordert.

Es gibt immer noch kein NG+, weder Phantom Liberty noch Update 2.0 haben den Modus eingeführt und er wird wohl so schnell auch nicht kommen. Das liegt laut den Entwickler*innen bei CD Projekt RED daran, dass so ein Unterfangen keine einfache Aufgabe ist. Die gesamte Spiel-Balance würde aus den Fugen geraten und vieles nicht mehr funktionieren.

Wie stehen die Chancen, dass NG+ doch irgendwann noch kommt? Eher schlecht. Komplett ausgeschlossen ist es zwar nicht, wir würden aber nicht unbedingt darauf hoffen. Realistischer wirkt, dass CD Projekt RED Cyberpunk 2077 demnächst mehr oder weniger ganz den Rücken kehrt und sich der Entwicklung des Nachfolgers widmet.

Gehört ihr zu denjenigen, die sich immer noch ein New Game Plus für Cyberpunk 2077 wünschen und wenn ja, warum?