Cyberpunk 2077: Update 2.01 angekündigt - Soll Bug beheben, der euch auf PS5 mächtig ärgern kann

Update 2.01 für Cyberpunk 2077 steht in den Startlöchern.

Update 2.0 hat allerhand sinnvolle und spannende Neuerungen in die düstere Welt von Cyberpunk 2077 gebracht, allerdings haben mit dem heiß erwarteten Patch auch einige lästige Fehler einen Weg ins Spiel gefunden. Ein neues Update mit der Versionsnummer 2.1 soll diese nun fixen.

Update 2.1 dient quasi als Korrektor von 2.0 und bringt deshalb eine Handvoll Bugfixes mit sich. CD Projekt RED hat den Patch auf der offiziellen Support-Website angekündigt, nennt aber noch kein Release-Datum für den Patch. "Coming soon", schreiben die Devs - also "erscheint demnächst".

Im Fokus von Update 2.1 steht die Behebung eines lästigen Savegame-Bugs auf der PS5: Seit dem Release von Update 2.0 berichten einige Spieler*innen von beschädigten Spielständen. So kann es offenbar vorkommen, dass ein Cyberpunk 2077-Savegame auf der PS5 nicht richtig geladen werden kann, sodass im schlimmsten Fall hunderte Spielstunden flöten gehen:

Was soll Update 2.0 dagegen unternehmen? "Behebt ein Problem mit beschädigten Spielständen auf der PlayStation, indem das maximale Limit für die Save-File-Größe angehoben wird. Achtung: Das fixt keine Spielstände, die vor dem Update beschädigt worden sind. Wenn ihr von dem Fehler betroffen seid, hebt ein funktionierendes Savegame auf, bis Update 2.01 erscheint", heißt es in den Patchnotes.

Falls ihr schon beschädigte Spielstände habt, werden diese durch den kommenden Patch also leider nicht wiederbelebt.

Hier die Patchnotes (auf Englisch), die CD Projekt auf der offiziellen Support-Website gepostet hat:

The distorted effect caused by selecting a specific dialogue option when talking to Johnny at the end of Automatic Love will no longer persist on the screen.

V will no longer die in The Heist by falling through the elevator when riding to the 42nd floor with low FPS.

Fixed an issue where the UI could show controller inputs when playing with keyboard and mouse.

Made it possible to properly switch to arms cyberware by cycling through weapons.

Gig: Breaking News will be properly triggered after approaching the quest area.

Vehicle radio volume will be adjusted so it's not too quiet when compared to other sounds in the game.

Addressed the issue of corrupted saves on PlayStation by increasing the maximum save file size limit. Note: this won't fix the saves corrupted before the update. If you're experiencing the issue, keep a working save (e.g. resave it as manual save) till 2.01 arrives.

Performance improvements for both PC and consoles, especially in the Dogtown area.

Was hat sich in Cyberpunk 2077 inhaltlich alles getan? Gute Frage, eine ganze Menge! Hier sind noch einmal alle Neuerungen und Änderungen im Überblick, die Update 2.0 mit sich bringt:

Überarbeitete Skill-Trees und Perks

Überarbeitete Cyberware und das neue Kapazitäts-System

Fahrzeug-Gefechte und -Verfolgungsjagden

KI-Verbesserungen beim Kampf

Neues Polizei-System

UI- und UX-Verbesserungen

Änderungen beim Loot, Crafting und bei Items

Neue Radiosender, darunter auch der Community-Sender Growl FM

Phantom Liberty-Erweiterung ab sofort erhältich

Mit Phantom Liberty ist seit dem 26. September die einzige Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077 auf PS5, Xbox Series X/S und den PC verfügbar.

Darum geht es: Der DLC verwickelt uns NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in eine heikle Spionagemission, bei der wir es mit politischen Machtspielen zu tun bekommen. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle von V, natürlich ebenfalls wieder in (Zwangs-)Begleitung von Johnny Silverhand, der im Kopf unserer Spielfigur haust.

Die Erweiterung führt mit Dogtown einen brandneuen Night City-Distrikt ein und mit dem Relic-Tree einen zusätzlichen Skilltree, der euch Spezialattacken für eure Cyberware verschafft, darunter ein mächtiger Sprungangriff, den ihr mit eurem Mantisklingen ausführen könnt und mehr.

