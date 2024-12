Cyberpunk 2077 bringt klammheimlich neue Quest mit Update 2.2 ins Spiel

In Cyberpunk 2077 gibt es jetzt mindestens eine neue Quest.

Das frisch erschienene Update 2.2 für Cyberpunk 2077 war schon für sich genommen eine große Überraschung. Immerhin sollte Version 2.1 vor rund einem Jahr der letzte große Patch des Spiels sein. Da hören die Überraschungen aber noch nicht auf: Im neuen Update steckt nämlich noch mehr drin, als CD Projekt RED vorab angekündigt hatte. Fans haben jetzt nämlich eine komplett neue Mission entdeckt.

Cyberpunk 2077 bekommt Balatro-Quest

Im Livestream zum neuen Update hatten die Entwickler*innen bereits die größten Neuerungen vorgestellt, die wir euch hier noch einmal aufführen:

Ganz am Ende gab es aber auch einen kleinen Teaser: Game Director Pawel Sasko hatte verraten, dass das Team noch einige unangekündigte Details in der Spielwelt versteckt hat, die nicht einmal in den Patch Notes auftauchen.

Eines dieser Details haben Fans ziemlich schnell entdeckt. Überall in Night City tauchen nämlich auf einmal Spielkarten auf. Einige von euch dürften sie auch direkt wiedererkennen: Hierbei handelt es sich nämlich um Karten des Roguelike-Deckbuilders Balatro, der bei den Game Awards unter anderem als Spiel des Jahres nominiert ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Diese Kollaboration ist gar nicht so überraschend, wie sie vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Immerhin hat Balatro seinerseits bereits im Oktober ein Crossover mit Cyberpunk 2077 ins Kartespiel gebracht:

1:33 Balatro bekommt ein Cyberpunk 2077-Crossover

Autoplay

So startet ihr die neue Quest in Cyberpunk 2077: Eigentlich sollte die Quest ganz automatisch beginnen, sobald ihr das Spiel nach dem Update startet. Dann erhaltet ihr nämlich eine Nachricht von einem Charakter namens Jim B (wohl eine Referenz auf Balatros Jimbo).

Jim möchte, dass ihr die Clown-Karten überall in der Stadt findet, und "hilft" euch mit Hinweisen und schlechten Witzen aus. Als Belohnung wartet am Ende der Quest ein neues Shirt und eine Trophäe für euer Appartment.

Allerdings berichten einige Spieler*innen auch, dass sie keine Nachricht von Jim B erhalten haben und deshalb die Quest nicht starten können. Aktuell könnte sie also noch etwas verbuggt sein.

Die neue Quest ist übrigens nicht die einzige versteckte Neuerung in Cyberpunk 2077. Wie das Entwicklerteam ebenfalls verraten hat, haben wir noch nicht einmal alle Geheimnisse aus Update 2.1 gefunden. Es gibt für findige Fans also noch einiges zu entdecken.

Habt ihr noch neue Details seit dem Update in Cyberpunk 2077 entdeckt?