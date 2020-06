Cyberpunk 2077 wurde nochmal verschoben, soll aber noch 2020 erscheinen

Paukenschlag am Mittwoch Abend! Entwickler CD Projekt Red hat soeben bekannt gegeben, dass sich der Release des SciFi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 erneut verschieben wird. Ursprünglich sollte der Titel am 17. September 2020 erscheinen.

Wann ist der neue Release-Termin? Am 19. November 2020

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Das sind die Gründe für die Release-Verschiebung

Laut der Mitteilung von CD Projekt Red ist Cyberpunk 2077 sowohl inhaltlich als auch gameplay-technisch fertig gestellt. Allerdings benötigen die Entwickler bei der schieren Menge an Content noch mehr Zeit für den Feinschliff und Bugfixing als ursprünglich geplant. Die zusätzliche Zeit soll genau dafür aufgewendet werden.

Könnten PS5 und Xbox Series X mitschuld sein?

Cyberpunk 2077 wird auch für die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen. Da die beiden Systeme erst Ende des Jahres erscheinen, fällt das neue Release-Datum mutmaßlich in den Zeitraum der Konsolen-Launches. Somit könnte Cyberpunk unter Umständen ein Starttitel für die neuen Konsolen werden. So bleibt zudem genügend Zeit, das Spiel optimal an die neuen Konsolen anzupassen.

Nicht die erste Verschiebung

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Release von Cyberpunk 2077 verschiebt. Anfang des Jahres setzte der Entwickler den zunächst angedachten Erscheinungstermin von Mitte April auf den genannten 17. September, den man nach eigenen Angaben auch unbedingt einhalten wollte. Das hat nun offenbar nicht funktioniert und es dauert noch einmal länger, bis wir das Rollenspiel endlich in die Finger bekommen.

Nächste Woche gibt es neue Infos zu Cyberpunk 2077

Laut der Meldung von CD Projekt Red hatten zudem Journalisten aus aller Welt in dieser Woche die Gelegenheit, Cyperpunk 2077 ausführlich zu spielen. Neue Previews und Eindrücke zum Spiel soll es am 25. Juni geben, natürlich auch auf GamePro.de.

In unserem Info-Hub erfahrt ihr schon jetzt alles, was ihr zu Cyberpunk 2077 wissen müsst, etwa zu den Themen Story, Gameplay und den RPG-Elementen des Spiels.

Was sagt ihr zur Verschiebung?