Cyberpunk 2077 im Videovergleich: So viel besser sieht das RPG auf der PS5 aus

Cyberpunk 2077 macht jetzt eine deutlich bessere Figur, als das noch zum Launch der Fall war. Vor allem auf der PS5 und Xbox Series S/X sieht die CD Projekt RED-Open World nun viel hübscher aus. Das verdanken wir natürlich dem großen Update 1.5 und dem Next Gen-Upgrade, die beide gestern erschienen sind. Wie genau die Unterschiede zwischen PS4, PS4 Pro und PS5 in den verschiedenen Modi ausfallen, zeigt jetzt ein neues Vergleichsvideo.

Darum geht's: Zum Release befand sich Cyberpunk 2077 vor allem auf PS4 und Xbox One in einem so schlechten Zustand, dass wir eine Kaufwarnung aussprechen mussten – und von der PS5- sowie Xbox Series S/X-Version fehlte jede Spur.

Jetzt, über ein Jahr später, ist es endlich soweit und das RPG erstrahlt in neuem Glanz und hat diverse Verbesserungen spendiert bekommen.

So sieht das Gameplay auf der PS5 jetzt aus:

Alle Infos zum Riesen-Update 1.5 und zum Next Gen-Upgrade findet ihr in diesem GamePro-Artikel:

271 8 Cyberpunk 2077: Mega-Update 1.5 und kostenloses Next-Gen-Upgrade sind live

So sieht der Direktvergleich aus:

Falls ihr euch aber gern ein genaueres Bild davon machen würdet, wie sich die Verbesserungen auswirken, haben wir hier etwas für euch. YouTuber ElAnalistaDeBits hat seit gestern schon einen umfangreichen Vergleich angestellt und präsentiert seine Ergebnisse als Video.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In diesem Video werden die folgenden Versionen verglichen:

PS4: Dynamische 1080p-Auflösung bei 30 FPS

PS4 Pro: Dynamische 1224p-Auflösung bei 30 FPS

PS5 im Performance-Modus: Dynamische 2160p bei 60 FPS

PS5 im Raytracing-Modus: Dynamische 2160p bei 30 FPS

Die Ergebnisse wirken soweit ziemlich zufriedenstellend. Offenbar bringt das Update 1.5 tatsächlich einige grundlegende Verbesserungen und lässt Cyberpunk 2077 auf der PS5 ziemlich gut aussehen und auch stabil laufen.

In den Kommentaren gibt es allerdings auch einige Stimmen, die sich darüber wundern, dass mit dem Next Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series S/X keine Raytracing-Reflektionen oder Globale Beleuchtung mit Hilfe von Raytracing eingeführt wurden, sondern 'nur' Raytracing-Schatten.

Konntet ihr die neue Version von Cyberpunk 2077 schon ausprobieren? Wie findet ihr sie?