Cyberpunk 2077 war 'nur eine Aufwärmübung': CD Project Red beginnt Arbeiten an Cyberpunk 2

Cyberpunk 2077 ist nach drei Jahren endlich richtig gut. Jetzt sind die Arbeiten am Nachfolger gestartet.

Dass Cyberpunk 2077 keinen guten Start hatte, ist noch wohlwollend ausgedrückt. Insbesondere enorme technische Probleme sorgten dafür, dass der SciFi-Titel von CD Projekt Red derart kaputt war, dass die PS4-Version aus dem PS Store flog. Doch das polnische Studio verbesserte das Spiel kontinuierlich mit zahlreichen Updates und Patches.

Der vorläufige Höhepunkt: Der Release des famosen DLCs Phantom Liberty, der Cyberpunk endgültig empfehlenswert machte und die "Phönix aus der Asche"-Geschichte abrundete.

2077 ist für das Studio damit größtenteils abgeschlossen, jetzt haben auch offiziell die Arbeiten am Nachfolger begonnen. Das zumindest haben Quest Director Pawel Sasko und Narrative Director Igor Sarzyński in einer Reihe von Tweets bestätigt.

Da könnte Großes auf uns zukommen

"Sooo gut, wieder im Büro zu sein - schon im verschneiten Boston! Unsere Kerngruppe hatte spannende Diskussionen über das nächste Cyberpunk 2077-Spiel" schrieb Sasko auf X (ehemals Twitter). Die Meldung seines Kollegen ließ noch etwas mehr aufhorchen und schürt schon einmal gewisse Erwartungen:

"Erster Tag im Bostoner Büro! Es tut so gut, alte Freunde zu treffen und unsere Orion-Reise offiziell zu beginnen. Ich freue mich riesig auf dieses Projekt und bin mir sicher, dass wir es zu etwas Besonderem machen können. 2077 war nur eine Aufwärmübung."

Das lässt natürlich auf Großes für das nächste Cyberpunk-Spiel hoffen, aufgrund des mehr als holprigen Starts des ersten Teils vor knapp drei Jahren ist eine gewisse Grundskepsis allerdings nicht verkehrt – auch wenn CD Projekt Red am Ende die Kurve mit dem Spiel bekam.

1:09:34 Unsere Testerinnen im Cyberpunk-Talk: Ist das RPG mit 2.0 und Phantom Liberty jetzt perfekt?

Projekt Orion: Was bislang schon zum 2077-Nachfolger bekannt ist

Noch deutlich vor der endgültigen Reparatur von Cyberpunk 2077 kündigte CD Projekt Red im Oktober 2022 einen Nachfolger für das SciFi-RPG an, das bislang den Codenamen "Orion" trägt. Gesicherte Informationen gibt es dazu bislang nur wenige, alles was bisher bekannt ist, haben wir in einem separaten Artikel zusammengetragen:

Erst kürzlich hatte sich einer der Entwickler in einem Podcast noch einmal kritisch bezüglich des ersten Teils geäußert und zugegeben, dass man etwas versprochen habe, was am Ende wohl nicht eingehalten wurde. Konkret geht es dabei um die Lebenswege von Hauptcharakter V, die sich im Spiel kaum auf den Verlauf der Story auswirkt. Dieses Element soll in Orion deutlich besser werden.

Cyberpunk 2077 erschien Ende 2020 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Der DLC Phantom Liberty ist ausschlißlich für die Current Gen-Konsolen erhältlich.