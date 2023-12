'Versprechen nicht eingehalten' - Cyberpunk Orion soll einen der größten Story-Kritikpunkte von Cyberpunk 2077 beheben

Cyberpunk 2077 soll an den Lebenswegen arbeiten.

Ein großer Kritikpunkt an Cyberpunk 2077 ist, dass sich Vs Lebensweg (Street Kid, Corpo oder Nomad) kaum auf den Verlauf der Story auswirkt. Je nach Lifepath durchleben wir lediglich einen individuellen Spieleinstieg und können im Laufe des Abenteuers noch ein paar spezielle Dialogoptionen auswählen. Viel mehr haben die Lebenswege nicht zu bieten.

Das soll sich mit dem kommenden Sequel alias Cyberpunk Orion aber ändern: Wie CD Projekt Reds Narrative Director Philipp Weber im Answered Podcast (via IGN) verrät, will das Entwicklerstudio den Einfluss der Lebenswege in Zukunft verstärken.

"Wir haben etwas versprochen, was wir am Ende wohl nicht eingehalten haben"

Weber im Podcast zu Vs Lebenswegen:

Ich denke es gibt Dinge wie zum Beispiel die Lebenswege, die dir ein Gefühl davon geben, mehrere unterschiedliche Arten von Charakteren zu spielen. Ich denke, das ist eine beispielhafte Sache, die wir in Zukunft gerne verbessern wollen. Denn wir haben hier etwas versprochen, was wir am Ende wohl nicht eingehalten haben.

Das Spiel beginnt mit dieser ganz besonderen Sache: Man fängt als Nomade, Corpo oder Street Kid an, aber dann löst sich das ein wenig auf [...] Als Quest-Designer denke ich, dass wir im Nachhinein das altbekannte Thema erkennen können: Mit mehr Erfahrung und mehr Zeit würden wir es vielleicht etwas weniger verwirrend gestalten, als wir es dort gemacht haben.

Inwieweit die Lebenswege im kommenden Cyberpunk-Sequel verbessert werden können, darauf geht Weber im Podcast nicht konkret ein. Denkbar wären unter anderem spezifische Lifepath-Quests, die wir im Laufe des Abenteuers erledigen und die sich dann wiederum direkt auf den Verlauf der Hauptgeschichte auswirken könnten.

Was wir über Cyberpunk Orion wissen

Der Nachfolger zu Cyberpunk 2077 hört auf den Arbeitstitel Orion und befindet sich aktuell noch in der Konzeptphase. Bis zum Release dürfte es also noch eine ganze Weile dauern. Alle bislang bekannten Infos findet ihr hier in der Übersicht:

CD Projekt bestätigte bereits im September 2023, dass das Team sich nun aufs Sequel konzentrieren werde. Viel mehr als das ist allerdings nicht über den Nachfolger des düsteren Night City-Abenteuers bekannt. CDPR hat lediglich gesagt, dass das Spiel "die ganze Power und das Potenzial des Cyberpunk-Universums" ausreizen soll.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an Cyberpunk Orion?