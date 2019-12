Cyberpunk 2077 - Weltkarte des RPGs im offiziellen Artbook aufgetaucht

Im kommenden Jahr steht endlich das neue RPG der The Witcher 3-Macher in den Läden. Noch immer gibt es viele Geheimnisse rund um Cyberpunk 2077, aber wer möchte darf sich jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Spielwelt des Rollenspiels verschaffen.

Erster Blick auf die Karte von Cyberpunk 2077

In einem Artbook namens "The World of Cyberpunk 2077 Deluxe Edition" ist nämlich schon jetzt ein Ausschnitt der Weltkarte zu sehen. Das Artbook, das erst nach dem Release von Cyberpunk 2077 verfügbar sein wird, ist schon auf diversem Werbematerial zu sehen und lässt die Straßenzüge von Night City erkennen.

Unter anderem auf Amazon könnt ihr schon einen Blick riskieren. Eine zugegebenermaßen nicht gerade hochwertige Aufnahme der Karte haben wir hier ebenfalls für euch:

Natürlich sind auf der unvollständigen Karte keine Details zu erkennen, aber sie vermittelt ein ungefähres Gefühl der Stadt - und erinnert an Titel aus der GTA-Reihe.

Weniger ist mehr: Die Spielwelt von Cyberpunk 2077 soll in Sachen Quadratmeter zwar kleiner ausfallen als noch in The Witcher 3, dafür soll die Welt wesentlich dichter sein. Und selbstverständlich wachsen Gebäude auch in die Höhe und bieten viel Platz auf engem Raum.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC.

Mehr Infos zu Cyberpunk 2077: